https://ria.ru/20231024/bolnitsa-1905136551.html
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева - РИА Новости, 25.10.2023
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T16:48
2023-10-24T16:48
2023-10-25T13:19
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больницы
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В нем располагается шесть коек и инфекционный бокс. Отделение полностью оснащено новым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозным и кислородными аппаратами.В филиале больницы работают круглосуточные отделения разного профиля, в том числе гемодиализа. Пациенты с патологией почек, нуждающиеся в диализе, пациенты с проблемами эндокринного профиля и отделения реабилитации после инсультов или инфарктов могут нуждаться в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях.Кроме того, теперь в филиале появится возможность проводить новые операции под наркозом в отделениях офтальмологии и оториноларингологии, расширить перечень диагностических услуг эндоскопического кабинета, а также развивать оказание стоматологической помощи.
https://ria.ru/20231023/korolev-1904662319.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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королев, больницы, медучреждения
Королев, Больницы, Медучреждения
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В нем располагается шесть коек и инфекционный бокс. Отделение полностью оснащено новым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозным и кислородными аппаратами.
В филиале больницы
работают круглосуточные отделения разного профиля, в том числе гемодиализа. Пациенты с патологией почек, нуждающиеся в диализе, пациенты с проблемами эндокринного профиля и отделения реабилитации после инсультов или инфарктов могут нуждаться в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях.
Кроме того, теперь в филиале появится возможность проводить новые операции под наркозом в отделениях офтальмологии и оториноларингологии, расширить перечень диагностических услуг эндоскопического кабинета, а также развивать оказание стоматологической помощи.
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