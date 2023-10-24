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Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева - РИА Новости, 25.10.2023
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16:48 24.10.2023 (обновлено: 13:19 25.10.2023)
https://ria.ru/20231024/bolnitsa-1905136551.html
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева - РИА Новости, 25.10.2023
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T16:48
2023-10-25T13:19
королев
больницы
медучреждения
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В нем располагается шесть коек и инфекционный бокс. Отделение полностью оснащено новым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозным и кислородными аппаратами.В филиале больницы работают круглосуточные отделения разного профиля, в том числе гемодиализа. Пациенты с патологией почек, нуждающиеся в диализе, пациенты с проблемами эндокринного профиля и отделения реабилитации после инсультов или инфарктов могут нуждаться в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях.Кроме того, теперь в филиале появится возможность проводить новые операции под наркозом в отделениях офтальмологии и оториноларингологии, расширить перечень диагностических услуг эндоскопического кабинета, а также развивать оказание стоматологической помощи.
https://ria.ru/20231023/korolev-1904662319.html
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королев, больницы, медучреждения
Королев, Больницы, Медучреждения

Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваОтделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В нем располагается шесть коек и инфекционный бокс. Отделение полностью оснащено новым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозным и кислородными аппаратами.
В филиале больницы работают круглосуточные отделения разного профиля, в том числе гемодиализа. Пациенты с патологией почек, нуждающиеся в диализе, пациенты с проблемами эндокринного профиля и отделения реабилитации после инсультов или инфарктов могут нуждаться в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях.
Кроме того, теперь в филиале появится возможность проводить новые операции под наркозом в отделениях офтальмологии и оториноларингологии, расширить перечень диагностических услуг эндоскопического кабинета, а также развивать оказание стоматологической помощи.
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