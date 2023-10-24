https://ria.ru/20231024/bolnitsa-1905136551.html

Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева

Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева - РИА Новости, 25.10.2023

Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева

Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T16:48

2023-10-24T16:48

2023-10-25T13:19

королев

больницы

медучреждения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905134585_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_cfab6ff150a8adb3be40b96c32db9c4c.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новое отделение реанимации и интенсивной терапии заработало в стационаре филиала "Юбилейный" Королевской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.В нем располагается шесть коек и инфекционный бокс. Отделение полностью оснащено новым современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, наркозным и кислородными аппаратами.В филиале больницы работают круглосуточные отделения разного профиля, в том числе гемодиализа. Пациенты с патологией почек, нуждающиеся в диализе, пациенты с проблемами эндокринного профиля и отделения реабилитации после инсультов или инфарктов могут нуждаться в интенсивной терапии или реанимационных мероприятиях.Кроме того, теперь в филиале появится возможность проводить новые операции под наркозом в отделениях офтальмологии и оториноларингологии, расширить перечень диагностических услуг эндоскопического кабинета, а также развивать оказание стоматологической помощи.

https://ria.ru/20231023/korolev-1904662319.html

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

королев, больницы, медучреждения