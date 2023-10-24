https://ria.ru/20231024/akifi-1904911708.html

Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи

Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 24.10.2023

Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи

Врачи фиксируют положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, который был ранен при ударе украинского беспилотника в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:33

2023-10-24T13:33

2023-10-24T14:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врачи фиксируют положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, который был ранен при ударе украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Его состояние оценивается врачами как тяжелое, с положительной динамикой. Он продолжает получать все необходимое лечение", — сказал собеседник агентства.Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода. В огне погибла их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.Хайбар получил ожоги 15 процентов тела, врачи диагностировали у него тяжелую минно-взрывную травму, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Мужчину перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.Олесю 19 октября перевели из реанимации в травматологическое отделение, ей приходится заново учиться ходить.Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Акифи освещал последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.

https://ria.ru/20231019/lechenie-1903923882.html

https://ria.ru/20231013/soboleznovaniya-1902630625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, sputnik, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр