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Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 24.10.2023
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13:33 24.10.2023 (обновлено: 14:52 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/akifi-1904911708.html
Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи
Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 24.10.2023
Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи
Врачи фиксируют положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, который был ранен при ударе украинского беспилотника в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:33
2023-10-24T14:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
sputnik
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врачи фиксируют положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, который был ранен при ударе украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Его состояние оценивается врачами как тяжелое, с положительной динамикой. Он продолжает получать все необходимое лечение", — сказал собеседник агентства.Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода. В огне погибла их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.Хайбар получил ожоги 15 процентов тела, врачи диагностировали у него тяжелую минно-взрывную травму, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Мужчину перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.Олесю 19 октября перевели из реанимации в травматологическое отделение, ей приходится заново учиться ходить.Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Акифи освещал последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.
https://ria.ru/20231019/lechenie-1903923882.html
https://ria.ru/20231013/soboleznovaniya-1902630625.html
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происшествия, белгородская область, sputnik, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
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Врачи наблюдают положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Акифи

Минздрав: состояние журналиста Акифи остается тяжелым, но динамика положительная

© SputnikХайбар Акифи
Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Sputnik
Хайбар Акифи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врачи фиксируют положительную динамику в состоянии журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи, который был ранен при ударе украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Его состояние оценивается врачами как тяжелое, с положительной динамикой. Он продолжает получать все необходимое лечение", — сказал собеседник агентства.
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Киселев: Мурашко и Гладков контролируют лечение раненого журналиста Sputnik
19 октября, 18:15
Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся были тяжело ранены в ночь на 12 октября в результате падения украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода. В огне погибла их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги.
Хайбар получил ожоги 15 процентов тела, врачи диагностировали у него тяжелую минно-взрывную травму, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Мужчину перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского.
Олесю 19 октября перевели из реанимации в травматологическое отделение, ей приходится заново учиться ходить.
Как сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Акифи освещал последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.
Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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