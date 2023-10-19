https://ria.ru/20231019/ranenie-1903903337.html

Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить

Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить - РИА Новости, 19.10.2023

Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить

Жена журналиста Sputnik Хайбара Акифи Олеся, пострадавшая при ударе дрона ВСУ в Белгороде, сделала первые шаги, сообщила главврач городской больницы №2 Ольга... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:12

2023-10-19T17:12

2023-10-19T18:23

происшествия

белгород

дмитрий киселев

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Жена журналиста Sputnik Хайбара Акифи Олеся, пострадавшая при ударе дрона ВСУ в Белгороде, сделала первые шаги, сообщила главврач городской больницы №2 Ольга Мевша."Это ранний этап реабилитации, то есть она сейчас заново учится ходить при помощи специальных приспособлений — это костыли. При помощи сестры, при помощи медицинских работников мы сегодня сделали первые шаги", — рассказала она.Главврач добавила, что сегодня пострадавшую перевели из реанимации в отделение травматологии.В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.Вскоре после случившегося главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.

https://ria.ru/20231019/sputnik-1903901291.html

https://ria.ru/20231012/akifi-1902295466.html

белгород

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, дмитрий киселев, вооруженные силы украины