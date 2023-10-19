Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить
Супруга пострадавшего журналиста Sputnik Акифи учится ходить заново
Олеся Акифи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Жена журналиста Sputnik Хайбара Акифи Олеся, пострадавшая при ударе дрона ВСУ в Белгороде, сделала первые шаги, сообщила главврач городской больницы №2 Ольга Мевша.
«
"Это ранний этап реабилитации, то есть она сейчас заново учится ходить при помощи специальных приспособлений — это костыли. При помощи сестры, при помощи медицинских работников мы сегодня сделали первые шаги", — рассказала она.
Главврач добавила, что сегодня пострадавшую перевели из реанимации в отделение травматологии.
В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
Вскоре после случившегося главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.