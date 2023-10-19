Рейтинг@Mail.ru
Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 19.10.2023 (обновлено: 18:23 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/ranenie-1903903337.html
Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить
Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить - РИА Новости, 19.10.2023
Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить
Жена журналиста Sputnik Хайбара Акифи Олеся, пострадавшая при ударе дрона ВСУ в Белгороде, сделала первые шаги, сообщила главврач городской больницы №2 Ольга... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:12
2023-10-19T18:23
происшествия
белгород
дмитрий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903912336_92:12:914:474_1920x0_80_0_0_cf894fe222357d0cabbd26fa1c56c775.jpg
БЕЛГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Жена журналиста Sputnik Хайбара Акифи Олеся, пострадавшая при ударе дрона ВСУ в Белгороде, сделала первые шаги, сообщила главврач городской больницы №2 Ольга Мевша."Это ранний этап реабилитации, то есть она сейчас заново учится ходить при помощи специальных приспособлений — это костыли. При помощи сестры, при помощи медицинских работников мы сегодня сделали первые шаги", — рассказала она.Главврач добавила, что сегодня пострадавшую перевели из реанимации в отделение травматологии.В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.Вскоре после случившегося главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.
https://ria.ru/20231019/sputnik-1903901291.html
https://ria.ru/20231012/akifi-1902295466.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903912336_130:0:881:563_1920x0_80_0_0_46044a8d48d123d608f43b8fd01e48f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, дмитрий киселев, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Дмитрий Киселев, Вооруженные силы Украины
Супруга журналиста Sputnik, раненная при атаке ВСУ, заново учится ходить

Супруга пострадавшего журналиста Sputnik Акифи учится ходить заново

© Фото : БГТУ им. В.Г. ШуховаОлеся Акифи
Олеся Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : БГТУ им. В.Г. Шухова
Олеся Акифи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Жена журналиста Sputnik Хайбара Акифи Олеся, пострадавшая при ударе дрона ВСУ в Белгороде, сделала первые шаги, сообщила главврач городской больницы №2 Ольга Мевша.
«
"Это ранний этап реабилитации, то есть она сейчас заново учится ходить при помощи специальных приспособлений — это костыли. При помощи сестры, при помощи медицинских работников мы сегодня сделали первые шаги", — рассказала она.
Журналист Sputnik Хайбар Акифи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Раненого журналиста Sputnik Акифи перевели из Белгорода в Москву
Вчера, 17:04
Главврач добавила, что сегодня пострадавшую перевели из реанимации в отделение травматологии.
В ночь на 12 октября украинский беспилотник самолетного типа, сбитый системой ПВО, упал на частный дом на окраине Белгорода. Под обломками оказались журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его жена Олеся и их четырехлетняя дочь. Девочка погибла, ее родителей с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
Хайбара Акифи врачи ввели в медикаментозную кому, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У журналиста ожоги 15 процентов тела, тяжелая минно-взрывная травма, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга.
Вскоре после случившегося главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Акифи все выходные работал, освещая последствия землетрясения в Герате, после чего взял несколько отгулов и приехал в Белгород навестить семью.
Разрушенный в результате падения БПЛА частный дом в Белгородской области
Фальков выразил соболезнования из-за гибели родных журналиста Акифи от БПЛА
12 октября, 16:12
 
ПроисшествияБелгородДмитрий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала