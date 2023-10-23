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В КНДР издали спецвыпуск журнала "Корея" о визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 23.10.2023
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16:22 23.10.2023 (обновлено: 16:30 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/zhurnal-1904727445.html
В КНДР издали спецвыпуск журнала "Корея" о визите Ким Чен Ына в Россию
В КНДР издали спецвыпуск журнала "Корея" о визите Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 23.10.2023
В КНДР издали спецвыпуск журнала "Корея" о визите Ким Чен Ына в Россию
В КНДР издан специальный выпуск иллюстрированного журнала "Корея" за 2023 год, посвященный визиту северокорейского лидера в Россию, на его обложке размещена... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:22
2023-10-23T16:30
россия
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
сергей шойгу
владивосток
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В КНДР издан специальный выпуск иллюстрированного журнала "Корея" за 2023 год, посвященный визиту северокорейского лидера в Россию, на его обложке размещена фотография пожимающих друг другу руки Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина, свидетельствует экземпляр журнала, имеющийся в распоряжении РИА Новости. Спецвыпуск состоит из детального описания поездки председателя государственных дел КНДР, начиная с его выезда из Пхеньяна 10 сентября и заканчивая торжественной церемонией возвращения в северокорейскую столицу девятью днями позже. На 75 страницах представлены 115 красочных фотографий, показывающих кадры встречи Ким Чен Ына на границе и его проводов в пригороде Владивостока, переговоров и совместного осмотра с Владимиром Путиным космодрома Восточный, посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, осмотра военно-воздушной техники на аэродроме "Кневичи", посещение фрегата "Маршал Шапошников". Опубликованная ранее агентством ЦТАК фотография северокорейского лидера в ушанке, подаренной ему министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в подборку не вошла, но журнал также подробно освещает все официальные обеды, устраивавшиеся в честь Ким Чен Ына российской стороной, посещение балета на Приморской сцене Мариинского театра и представления в Приморском океанариуме, осмотр кампуса Дальневосточного федерального университета и производственного комплекса компании "Арника". "Официальный дружественный визит Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в Российскую федерацию будет запечатлен на скрижалях истории как событие, открывшее новую страницу в упрочении традиционных уз добрососедства и сотрудничества и в развитии отношений между КНДР и РФ, уходящих корнями в товарищескую дружбу и боевую солидарность", - говорится на последнем развороте журнала. Журнал "Корея" начал выходить 1956 году и является северокорейским аналогом ежемесячного иллюстрированного журнала "Советский Союз", издававшегося в 1950-1991 годах. "Корея" выпускается на корейском, английском, французском, русском и китайском языках. Ранее Корейская почтовая корпорация уже представила серию марок в память о визите Ким Чен Ына в Россию и запечатлела участие министра обороны РФ на марке, посвященной параду по случаю 70-летия победы КНДР в Освободительной войне (подписания соглашения о перемерии в Корейской войне 1950-1953 годов). В свою очередь, Корейское центральное телевидение подготовило полуторачасовой документальный фильм о посещении северокорейским руководителем Российской Федерации, он был показан на следующий день после возвращения Ким Чен Ына в Пхеньян, и с тех пор демонстрировался в эфире более 10 раз.
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россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, сергей шойгу, владивосток
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Владивосток
В КНДР издали спецвыпуск журнала "Корея" о визите Ким Чен Ына в Россию

В КНДР издали спецвыпуск журнала "Корея", посвященный визиту Ким Чен Ына в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В КНДР издан специальный выпуск иллюстрированного журнала "Корея" за 2023 год, посвященный визиту северокорейского лидера в Россию, на его обложке размещена фотография пожимающих друг другу руки Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина, свидетельствует экземпляр журнала, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
Спецвыпуск состоит из детального описания поездки председателя государственных дел КНДР, начиная с его выезда из Пхеньяна 10 сентября и заканчивая торжественной церемонией возвращения в северокорейскую столицу девятью днями позже. На 75 страницах представлены 115 красочных фотографий, показывающих кадры встречи Ким Чен Ына на границе и его проводов в пригороде Владивостока, переговоров и совместного осмотра с Владимиром Путиным космодрома Восточный, посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, осмотра военно-воздушной техники на аэродроме "Кневичи", посещение фрегата "Маршал Шапошников".
© RIA_Kremlinpool/TelegramВ КНДР вышел спецвыпуск фирменного журнала про визит Ким Чен Ына в Россию и встречу с Путиным
В КНДР вышел спецвыпуск фирменного журнала про визит Ким Чен Ына в Россию и встречу с Путиным
© RIA_Kremlinpool/Telegram
В КНДР вышел спецвыпуск фирменного журнала про визит Ким Чен Ына в Россию и встречу с Путиным
Опубликованная ранее агентством ЦТАК фотография северокорейского лидера в ушанке, подаренной ему министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в подборку не вошла, но журнал также подробно освещает все официальные обеды, устраивавшиеся в честь Ким Чен Ына российской стороной, посещение балета на Приморской сцене Мариинского театра и представления в Приморском океанариуме, осмотр кампуса Дальневосточного федерального университета и производственного комплекса компании "Арника".
"Официальный дружественный визит Генерального секретаря ТПК, Председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в Российскую федерацию будет запечатлен на скрижалях истории как событие, открывшее новую страницу в упрочении традиционных уз добрососедства и сотрудничества и в развитии отношений между КНДР и РФ, уходящих корнями в товарищескую дружбу и боевую солидарность", - говорится на последнем развороте журнала.
Журнал "Корея" начал выходить 1956 году и является северокорейским аналогом ежемесячного иллюстрированного журнала "Советский Союз", издававшегося в 1950-1991 годах. "Корея" выпускается на корейском, английском, французском, русском и китайском языках.
Ранее Корейская почтовая корпорация уже представила серию марок в память о визите Ким Чен Ына в Россию и запечатлела участие министра обороны РФ на марке, посвященной параду по случаю 70-летия победы КНДР в Освободительной войне (подписания соглашения о перемерии в Корейской войне 1950-1953 годов). В свою очередь, Корейское центральное телевидение подготовило полуторачасовой документальный фильм о посещении северокорейским руководителем Российской Федерации, он был показан на следующий день после возвращения Ким Чен Ына в Пхеньян, и с тех пор демонстрировался в эфире более 10 раз.
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Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР
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РоссияПхеньянКим Чен ЫнВладимир ПутинСергей ШойгуВладивосток
 
 
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