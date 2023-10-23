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"Слабое место". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о российской армии
"Слабое место". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о российской армии - РИА Новости, 23.10.2023
"Слабое место". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о российской армии
Российские войска успешно выявляют уязвимые места украинской армии, не позволяя ей достигать своих целей на передовой, заявил генерал-майор ВСУ в отставке... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:30
2023-10-23T16:30
2023-10-23T18:03
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска успешно выявляют уязвимые места украинской армии, не позволяя ей достигать своих целей на передовой, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Противник достаточно быстро учится. <…> Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры. <…> Разумеется, что у нас слабое место — это отсутствие таких ресурсов, как у Москвы", — сказал он.По мнению генерала, тактика российских войск заключается в том, что они не позволяют ВСУ сконцентрировать ресурсы на одном участке. В результате украинцы вынуждены постоянно перебрасывать силы на те направления, где "повышается градус"."Это не дает нам сосредоточиться на попытке прорвать оборону противника", — заключил Кривонос.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904694952.html
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сергей кривонос, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Слабое место". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о российской армии
Генерал Кривонос: ВС России не позволяют ВСУ сконцентрироваться на одном участке
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские войска успешно выявляют уязвимые места украинской армии, не позволяя ей достигать своих целей на передовой, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
"Противник достаточно быстро учится. <…> Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры. <…> Разумеется, что у нас слабое место — это отсутствие таких ресурсов, как у Москвы", — сказал он.
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По мнению генерала, тактика российских войск заключается в том, что они не позволяют ВСУ сконцентрировать ресурсы на одном участке. В результате украинцы вынуждены постоянно перебрасывать силы на те направления, где "повышается градус".
"Это не дает нам сосредоточиться на попытке прорвать оборону противника", — заключил Кривонос.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО
. Как подчеркивал Владимир Путин
, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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