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"Они не хотят". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 23.10.2023 (обновлено: 22:55 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904804836.html
"Они не хотят". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте
"Они не хотят". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 23.10.2023
"Они не хотят". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте
Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T21:23
2023-10-23T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
олег соскин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Продолжение военных действий Украиной невозможно, не то что бессмысленно, но даже чисто материально, финансово, в военном плане, по вооружению, просто невозможно. &lt;…&gt; Зеленский уже все, он потерянная фигура", — отметил он.По мнению эксперта, киевский режим должен выступить за прекращение военных действий. ВСУ не способны совершить прорыв, у них нет шансов на победу в конфликте. Контрнаступление не продвинулось, а российские войска начали свою операцию, добавил Соскин."Замены выбывшим украинским солдатам нет, потому что не из кого набрать. &lt;…&gt; Мужчины не хотят идти, и они правы, потому что не понимают смысла, зачем им нужно идти и умирать", — резюмировал экс-советник.Украинские военные с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904766822.html
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в мире, украина, киев, россия, олег соскин, владимир путин, вооруженные силы украины, youtube, нато, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Олег Соскин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, YouTube, НАТО, Леонид Кучма
"Они не хотят". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте

Соскин: Украина не обладает ресурсами для продолжения борьбы с Россией

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украина не обладает необходимыми ресурсами для продолжения конфликта с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Продолжение военных действий Украиной невозможно, не то что бессмысленно, но даже чисто материально, финансово, в военном плане, по вооружению, просто невозможно. <…> Зеленский уже все, он потерянная фигура", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
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По мнению эксперта, киевский режим должен выступить за прекращение военных действий. ВСУ не способны совершить прорыв, у них нет шансов на победу в конфликте. Контрнаступление не продвинулось, а российские войска начали свою операцию, добавил Соскин.
"Замены выбывшим украинским солдатам нет, потому что не из кого набрать. <…> Мужчины не хотят идти, и они правы, потому что не понимают смысла, зачем им нужно идти и умирать", — резюмировал экс-советник.
Украинские военные с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияОлег СоскинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныYouTubeНАТОЛеонид Кучма
 
 
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