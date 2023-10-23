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Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2023
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18:07 23.10.2023 (обновлено: 21:13 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2023
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине
Главы МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:07
2023-10-23T21:13
в мире
украина
евросоюз
россия
люксембург (округ)
жозеп боррель
еврокомиссия
валдис домбровскис
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Главы МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге."Мы обсудили насущные потребности Украины и то, как мы можем их удовлетворить. &lt;…&gt; Мы до сих пор не смогли разрешить проблему выделения восьмого транша на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, мы все еще пытаемся найти решение, но в конце концов мы его найдем", — сказал он.В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении девятого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза, его размер составляет 1,5 миллиарда евро. По его словам, в целом бюджетная поддержка ЕС в этом году составляет 15 миллиардов евро.В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что дефицит госбюджета страны составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. Две трети средств республика получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html
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в мире, украина, евросоюз, россия, люксембург (округ), жозеп боррель, еврокомиссия, валдис домбровскис, денис шмыгаль
В мире, Украина, Евросоюз, Россия, Люксембург (округ), Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль
Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине

Боррель: главы МИД стран ЕС не согласовали новый транш на военную помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Главы МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге.
"Мы обсудили насущные потребности Украины и то, как мы можем их удовлетворить. <…> Мы до сих пор не смогли разрешить проблему выделения восьмого транша на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, мы все еще пытаемся найти решение, но в конце концов мы его найдем", — сказал он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины
23 октября, 16:26
В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении девятого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза, его размер составляет 1,5 миллиарда евро. По его словам, в целом бюджетная поддержка ЕС в этом году составляет 15 миллиардов евро.
В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что дефицит госбюджета страны составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. Две трети средств республика получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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ЕС начинает топливную блокаду Украины
17 октября, 08:00
 
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияЛюксембург (округ)Жозеп БоррельЕврокомиссияВалдис ДомбровскисДенис Шмыгаль
 
 
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