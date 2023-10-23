https://ria.ru/20231023/ukraina-1904761766.html

Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине

Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.10.2023

Страны ЕС не смогли договориться о новом пакете помощи Украине

Главы МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:07

2023-10-23T18:07

2023-10-23T21:13

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости. Главы МИД стран — членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге."Мы обсудили насущные потребности Украины и то, как мы можем их удовлетворить. <…> Мы до сих пор не смогли разрешить проблему выделения восьмого транша на военную помощь в рамках Европейского фонда мира, мы все еще пытаемся найти решение, но в конце концов мы его найдем", — сказал он.В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на период с 2024 по 2027 год для создания специального фонда по финансированию восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, начиная со следующего года европейская помощь не будет безусловной — для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении девятого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза, его размер составляет 1,5 миллиарда евро. По его словам, в целом бюджетная поддержка ЕС в этом году составляет 15 миллиардов евро.В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что дефицит госбюджета страны составляет около пяти миллиардов долларов ежемесячно. Две трети средств республика получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904728666.html

https://ria.ru/20231017/blokada-1903206902.html

украина

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в мире, украина, евросоюз, россия, люксембург (округ), жозеп боррель, еврокомиссия, валдис домбровскис, денис шмыгаль