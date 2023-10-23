https://ria.ru/20231023/tomografiya-1904707097.html

В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет

В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет - РИА Новости, 23.10.2023

В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет

Врачи Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово сделали томографическое исследование скелета динозавра-теропода, возраст которого более 100 РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:54

2023-10-23T15:54

2023-10-23T15:55

кемерово

россия

санкт-петербург

сергей цивилев

российская академия наук

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904706401_0:21:1001:584_1920x0_80_0_0_33d89bc8989bd6a674bc7da7fb2fa9c6.jpg

КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Врачи Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово сделали томографическое исследование скелета динозавра-теропода, возраст которого более 100 миллионов лет, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уникальное медицинское исследование останков динозавра-теропода возрастом более 100 миллионов лет провели врачи Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского в Кемерове. Технологии мультиспиральной компьютерной томографии позволят палеонтологам более точно определить видовую принадлежность ящера из мелового периода", - говорится в сообщении. Уточняется, что скелет был найден в августе этого года на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Кузбассе. "На сегодняшний день это единственный скелет теропода из мелового периода, обнаруженный в России. Находка стала настоящим прорывом в палеонтологии. Уверен, что научный симбиоз медицины и палеонтологии поможет нашим ученым сделать новые открытия и лучше изучить особенности обитавших более 100 миллионов лет назад на территории Кузбасса животных", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что на томографическое исследование привезли 139-килограммовый монолит песчаника, содержащего фрагменты скелета динозавра. Аппарат мульти-спиральной компьютерной томографии позволил сформировать трехмерные модели исследуемых объектов и изучать изображение с разных ракурсов. Подчеркивается, что теперь с полученными результатами будут работать ведущие палеонтологи России: доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Зоологического института в Санкт-Петербурге Александр Аверьянов и доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета Павел Скучас. Они определят видовую принадлежность найденного в Кузбассе динозавра, его образ жизни и особенности окружающей среды.

https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html

https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903631089.html

кемерово

россия

санкт-петербург

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, россия, санкт-петербург, сергей цивилев, российская академия наук, кемеровская область