В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет
© Фото : администрация правительства КузбассаСотрудники Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово проводят томографическое исследование скелета динозавра-теропода
Сотрудники Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово проводят томографическое исследование скелета динозавра-теропода
КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Врачи Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово сделали томографическое исследование скелета динозавра-теропода, возраст которого более 100 миллионов лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Уникальное медицинское исследование останков динозавра-теропода возрастом более 100 миллионов лет провели врачи Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского в Кемерове. Технологии мультиспиральной компьютерной томографии позволят палеонтологам более точно определить видовую принадлежность ящера из мелового периода", - говорится в сообщении.
Уточняется, что скелет был найден в августе этого года на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Кузбассе.
"На сегодняшний день это единственный скелет теропода из мелового периода, обнаруженный в России. Находка стала настоящим прорывом в палеонтологии. Уверен, что научный симбиоз медицины и палеонтологии поможет нашим ученым сделать новые открытия и лучше изучить особенности обитавших более 100 миллионов лет назад на территории Кузбасса животных", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что на томографическое исследование привезли 139-килограммовый монолит песчаника, содержащего фрагменты скелета динозавра. Аппарат мульти-спиральной компьютерной томографии позволил сформировать трехмерные модели исследуемых объектов и изучать изображение с разных ракурсов.
Подчеркивается, что теперь с полученными результатами будут работать ведущие палеонтологи России: доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Зоологического института в Санкт-Петербурге Александр Аверьянов и доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета Павел Скучас. Они определят видовую принадлежность найденного в Кузбассе динозавра, его образ жизни и особенности окружающей среды.