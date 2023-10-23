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В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет - РИА Новости, 23.10.2023
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15:54 23.10.2023 (обновлено: 15:55 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/tomografiya-1904707097.html
В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет
В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет - РИА Новости, 23.10.2023
В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет
Врачи Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово сделали томографическое исследование скелета динозавра-теропода, возраст которого более 100 РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:54
2023-10-23T15:55
кемерово
россия
санкт-петербург
сергей цивилев
российская академия наук
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Врачи Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово сделали томографическое исследование скелета динозавра-теропода, возраст которого более 100 миллионов лет, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уникальное медицинское исследование останков динозавра-теропода возрастом более 100 миллионов лет провели врачи Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского в Кемерове. Технологии мультиспиральной компьютерной томографии позволят палеонтологам более точно определить видовую принадлежность ящера из мелового периода", - говорится в сообщении. Уточняется, что скелет был найден в августе этого года на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Кузбассе. "На сегодняшний день это единственный скелет теропода из мелового периода, обнаруженный в России. Находка стала настоящим прорывом в палеонтологии. Уверен, что научный симбиоз медицины и палеонтологии поможет нашим ученым сделать новые открытия и лучше изучить особенности обитавших более 100 миллионов лет назад на территории Кузбасса животных", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что на томографическое исследование привезли 139-килограммовый монолит песчаника, содержащего фрагменты скелета динозавра. Аппарат мульти-спиральной компьютерной томографии позволил сформировать трехмерные модели исследуемых объектов и изучать изображение с разных ракурсов. Подчеркивается, что теперь с полученными результатами будут работать ведущие палеонтологи России: доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Зоологического института в Санкт-Петербурге Александр Аверьянов и доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета Павел Скучас. Они определят видовую принадлежность найденного в Кузбассе динозавра, его образ жизни и особенности окружающей среды.
https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html
https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903631089.html
кемерово
россия
санкт-петербург
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кемерово, россия, санкт-петербург, сергей цивилев, российская академия наук, кемеровская область
Кемерово, Россия, Санкт-Петербург, Сергей Цивилев, Российская академия наук, Кемеровская область

В Кузбассе сделали томографию скелета теропода в возрасте ста миллионов лет

© Фото : администрация правительства КузбассаСотрудники Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово проводят томографическое исследование скелета динозавра-теропода
Сотрудники Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово проводят томографическое исследование скелета динозавра-теропода - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : администрация правительства Кузбасса
Сотрудники Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово проводят томографическое исследование скелета динозавра-теропода
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 окт – РИА Новости. Врачи Клинического консультативно-диагностического центра в Кемерово сделали томографическое исследование скелета динозавра-теропода, возраст которого более 100 миллионов лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Уникальное медицинское исследование останков динозавра-теропода возрастом более 100 миллионов лет провели врачи Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского в Кемерове. Технологии мультиспиральной компьютерной томографии позволят палеонтологам более точно определить видовую принадлежность ящера из мелового периода", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что скелет был найден в августе этого года на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Кузбассе.
"На сегодняшний день это единственный скелет теропода из мелового периода, обнаруженный в России. Находка стала настоящим прорывом в палеонтологии. Уверен, что научный симбиоз медицины и палеонтологии поможет нашим ученым сделать новые открытия и лучше изучить особенности обитавших более 100 миллионов лет назад на территории Кузбасса животных", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что на томографическое исследование привезли 139-килограммовый монолит песчаника, содержащего фрагменты скелета динозавра. Аппарат мульти-спиральной компьютерной томографии позволил сформировать трехмерные модели исследуемых объектов и изучать изображение с разных ракурсов.
Подчеркивается, что теперь с полученными результатами будут работать ведущие палеонтологи России: доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Зоологического института в Санкт-Петербурге Александр Аверьянов и доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета Павел Скучас. Они определят видовую принадлежность найденного в Кузбассе динозавра, его образ жизни и особенности окружающей среды.
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