Рейтинг@Mail.ru
Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:35 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/tailand-1904688092.html
Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд
Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд - РИА Новости, 23.10.2023
Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд
Эксперты рассказали, какие продукты запрещено ввозить в Таиланд, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:35
2023-10-23T15:35
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
москва
ассоциация туроператоров россии (атор)
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие продукты запрещено ввозить в Таиланд, сообщает АТОР.Запрет на ввоз мясных изделий действует с 2015 года, но его часто нарушают, о чем отчитывается кинологическая служба пограничного контроля. Недавно служебные собаки породы бигль вычислили мясную контрабанду – батоны сыровяленой и варено-копченой колбасы в чемодане у пассажира, прилетевшего из Москвы, рассказывают эксперты ассоциации. Чуть ранее филиппинский турист привез с собой 31 килограмм свиных сосисок и несколько килограммов полуфабрикатов из говядины. Все это изъяли.На сайте таможенной службы Таиланда говорится, что импорт любых продуктов требует получении предварительного разрешения. По факту — туристы на форумах рассказывают, как ввозили ту или иную еду, не только мясо, но и икру, шоколад. Все дело в выборочности проверок — рейсов слишком много, на всех хвостатых инспекторов не хватает.Кроме продуктов, в королевство нельзя ввозить кальяны и электронные сигареты, продукцию порнографического характера, наркотические и психотропные вещества, нелицензированные видеоматериалы, оружие, боеприпасы, перцовые баллончики.Разрешается взять с собой не более 200 сигарет на туриста и не более одного литра алкоголя. Дроны привезти можно, но аппарат нужно будет зарегистрировать в Национальном телекоммуникационном комитете (NBTC) или в Управлении гражданской авиации (СААТ). Для этого потребуются копия паспорта, две копии заполненной регистрационной формы, фотография и серийный номер дрона.
https://ria.ru/20230928/puteshestviya-1899031257.html
таиланд
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, таиланд, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), продукты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Продукты
Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд

АТОР: эксперты рассказали, что в Таиланд нельзя ввозить продукты питания

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие продукты запрещено ввозить в Таиланд, сообщает АТОР.
Запрет на ввоз мясных изделий действует с 2015 года, но его часто нарушают, о чем отчитывается кинологическая служба пограничного контроля. Недавно служебные собаки породы бигль вычислили мясную контрабанду – батоны сыровяленой и варено-копченой колбасы в чемодане у пассажира, прилетевшего из Москвы, рассказывают эксперты ассоциации. Чуть ранее филиппинский турист привез с собой 31 килограмм свиных сосисок и несколько килограммов полуфабрикатов из говядины. Все это изъяли.
На сайте таможенной службы Таиланда говорится, что импорт любых продуктов требует получении предварительного разрешения. По факту — туристы на форумах рассказывают, как ввозили ту или иную еду, не только мясо, но и икру, шоколад. Все дело в выборочности проверок — рейсов слишком много, на всех хвостатых инспекторов не хватает.
Кроме продуктов, в королевство нельзя ввозить кальяны и электронные сигареты, продукцию порнографического характера, наркотические и психотропные вещества, нелицензированные видеоматериалы, оружие, боеприпасы, перцовые баллончики.
Разрешается взять с собой не более 200 сигарет на туриста и не более одного литра алкоголя. Дроны привезти можно, но аппарат нужно будет зарегистрировать в Национальном телекоммуникационном комитете (NBTC) или в Управлении гражданской авиации (СААТ). Для этого потребуются копия паспорта, две копии заполненной регистрационной формы, фотография и серийный номер дрона.
Девушка на пляже Петит-Анс на острове Маэ, Сейшелы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
На море — без стыковок. Новые маршруты для пляжного отдыха осенью
28 сентября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландМоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)Продукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала