https://ria.ru/20231023/tailand-1904688092.html

Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд

Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд - РИА Новости, 23.10.2023

Эксперты напомнили, какие продукты нельзя привозить в Таиланд

Эксперты рассказали, какие продукты запрещено ввозить в Таиланд, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:35

2023-10-23T15:35

2023-10-23T15:35

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие продукты запрещено ввозить в Таиланд, сообщает АТОР.Запрет на ввоз мясных изделий действует с 2015 года, но его часто нарушают, о чем отчитывается кинологическая служба пограничного контроля. Недавно служебные собаки породы бигль вычислили мясную контрабанду – батоны сыровяленой и варено-копченой колбасы в чемодане у пассажира, прилетевшего из Москвы, рассказывают эксперты ассоциации. Чуть ранее филиппинский турист привез с собой 31 килограмм свиных сосисок и несколько килограммов полуфабрикатов из говядины. Все это изъяли.На сайте таможенной службы Таиланда говорится, что импорт любых продуктов требует получении предварительного разрешения. По факту — туристы на форумах рассказывают, как ввозили ту или иную еду, не только мясо, но и икру, шоколад. Все дело в выборочности проверок — рейсов слишком много, на всех хвостатых инспекторов не хватает.Кроме продуктов, в королевство нельзя ввозить кальяны и электронные сигареты, продукцию порнографического характера, наркотические и психотропные вещества, нелицензированные видеоматериалы, оружие, боеприпасы, перцовые баллончики.Разрешается взять с собой не более 200 сигарет на туриста и не более одного литра алкоголя. Дроны привезти можно, но аппарат нужно будет зарегистрировать в Национальном телекоммуникационном комитете (NBTC) или в Управлении гражданской авиации (СААТ). Для этого потребуются копия паспорта, две копии заполненной регистрационной формы, фотография и серийный номер дрона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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