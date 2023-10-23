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Мстивший своей бывшей петербуржец остался без смартфона и ноутбука - РИА Новости, 23.10.2023
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10:54 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/sud-1904604880.html
Мстивший своей бывшей петербуржец остался без смартфона и ноутбука
Мстивший своей бывшей петербуржец остался без смартфона и ноутбука - РИА Новости, 23.10.2023
Мстивший своей бывшей петербуржец остался без смартфона и ноутбука
Суд постановил оштрафовать жителя Петербурга на 40 тысяч рублей, изъять и уничтожить ноутбук и мобильный телефон за распространение скриншотов видео с домашним... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:54
2023-10-23T10:54
происшествия
санкт-петербург
samsung
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Суд постановил оштрафовать жителя Петербурга на 40 тысяч рублей, изъять и уничтожить ноутбук и мобильный телефон за распространение скриншотов видео с домашним порно со своей бывшей девушкой в соцсети, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, суд решил, что ноутбук Asus и мобильный телефон Samsung Galaxy S10+, используя которые фигурант совершал преступление, подлежат уничтожению", - сообщает пресс-служба судов. Как установил суд, водитель автобуса Андрей в ноябре 2022 года зарегистрировал в социальной сети "ВКонтакте" страницу под именем бывшей девушки, на которой разместил фотографии, сделанные с их совместного домашнего видео. "При этом доступ к указанной странице был возможен любому пользователю, а сведения о частной жизни девушки стали известны неопределенному кругу лиц", - посчитал мировой судья. Добавляется, что Андрей вину признал.
https://ria.ru/20230731/podozrenie-1887475156.html
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происшествия, санкт-петербург, samsung
Происшествия, Санкт-Петербург, Samsung
Мстивший своей бывшей петербуржец остался без смартфона и ноутбука

Суд оштрафовал жителя Петербурга на 40 тысяч рублей и изъял ноутбук и смартфон

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Суд постановил оштрафовать жителя Петербурга на 40 тысяч рублей, изъять и уничтожить ноутбук и мобильный телефон за распространение скриншотов видео с домашним порно со своей бывшей девушкой в соцсети, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, суд решил, что ноутбук Asus и мобильный телефон Samsung Galaxy S10+, используя которые фигурант совершал преступление, подлежат уничтожению", - сообщает пресс-служба судов.
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Как установил суд, водитель автобуса Андрей в ноябре 2022 года зарегистрировал в социальной сети "ВКонтакте" страницу под именем бывшей девушки, на которой разместил фотографии, сделанные с их совместного домашнего видео.
"При этом доступ к указанной странице был возможен любому пользователю, а сведения о частной жизни девушки стали известны неопределенному кругу лиц", - посчитал мировой судья.
Добавляется, что Андрей вину признал.
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