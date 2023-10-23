https://ria.ru/20231023/ssha-1904740069.html

США важна прибыль, а не судьба Израиля или Палестины, заявила Ковитиди

США важна прибыль, а не судьба Израиля или Палестины, заявила Ковитиди - РИА Новости, 23.10.2023

США важна прибыль, а не судьба Израиля или Палестины, заявила Ковитиди

В США считают только прибыль от продажи оружия, о судьбах народов Израиля и Палестины не думает никто, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совета РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:58

2023-10-23T16:58

2023-10-23T17:00

в мире

сша

израиль

палестина

ольга ковитиди

владимир путин

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В США считают только прибыль от продажи оружия, о судьбах народов Израиля и Палестины не думает никто, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди. "О судьбе народа Израиля, народа Палестины в США никто реально не думает. Это очевидно. В США считают лишь прибыль, а не человеческие жизни. Война на Ближнем Востоке повлечет повышение цен на энергоносители, автоматически повысит цены абсолютно на все и принесет США сверхприбыли. При этом в Соединенных Штатах не будут скупиться на ничего не стоящие соболезнования Израилю и системно вооружать израильскую армию с целью дальнейшего получения миллиардной прибыли от ими же и спровоцированной войны", - сказала сенатор. Ковитиди отметила, что подтверждением намерений США столкнуть Израиль и Палестину является тот факт, что при планировании бюджета на 2024 год Конгресс США позволил Пентагону предусмотреть в бюджете США "более 300 миллиардов долларов исключительно на производство оружия, что намного превосходит заявленные в данной части потребности Украины". "Американские избиратели серьезно недовольны действующей властью, большинство избирателей уверены, что власть обслуживает только богатых, и в стране гибнет демократия. Ситуация усугубляется назревающим конфликтом демократов и республиканцев, который может привести к силовому разрешению, поскольку обе стороны готовы к применению насильственных методов. Войнами на чужих территориях и сказками о русской агрессии в США больше не могут скрыть от рядовых американцев неудовлетворительное состояние американской экономики", - подчеркнула политик. Ковитиди также заявила, что социальные опросы показывают, что американцы "больше не доверяют демократическим институтам США", по её словам, очевидно, что, "превратившись в подобие лживой сладкоголосой сирены", США допустили серьезнейшие ошибки как во внутренней, так и во внешней политике. "Результатом этого является тот факт, что США находятся на пороге гражданской войны, которая может привести к расколу страны и гибели ее институтов. В такой ситуации, реализуя инстинкт самосохранения, США решаются отдать на заклание своего "союзника" — государство Израиль. Понимая, что раздражающая своими непомерными аппетитами, коррупционная Украина, больше не удержит электоральный интерес рядового американского обывателя, США понадобилась новая жертва. Ей должен стать Израиль", - заключила она. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где были убиты сотни мирных граждан, а поселения стали непригодны для жизни. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html

сша

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, палестина, ольга ковитиди, владимир путин, хамас, оон, совет федерации рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году