https://ria.ru/20231023/sputnikpro-1904760239.html

SputnikPro присоединился к Глобальной неделе медиаграмотности

SputnikPro присоединился к Глобальной неделе медиаграмотности - РИА Новости, 23.10.2023

SputnikPro присоединился к Глобальной неделе медиаграмотности

Международное новостное агентство и радио Sputnik провело профильные сессии проекта SputnikPro в рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:01

2023-10-23T18:01

2023-10-23T18:01

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лимпопо

ливан

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело профильные сессии проекта SputnikPro в рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности ООН для слушателей из Университета Лимпопо (ЮАР) и Ливанского университета.В рамках онлайн-встреч со студентами и преподавателями журналистских специальностей заместитель директора объединенной дирекции иновещания медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Поликарпова и директор по международному сотрудничеству "России сегодня" Василий Пушков рассказали о фейках в медиа и способах противодействия им, а также представили российских взгляд на современно состояние международных медиакоммуникаций."Для нас приятно присоединиться празднованию Глобальной недели медиаграмотности. Наши студенты уже имели возможность поучаствовать в мастер-классах южноафриканских журналистов, а воркшоп Sputnik стал для нас первым международным опытом", — поделился впечатлениями старший лектор кафедры коммуникаций Университета Лимпопо Эдгар Малатжи."Первая встреча сотрудников факультета информации Ливанского университета в рамках проекта SputnikPro прошла очень плодотворно, в ходе нее мы узнали о работе агентства Sputnik и той важной роли, которую оно играет. Сессия проекта дала возможность задать ряд вопросов коллегам-журналистам и обменяться опытом и знаниями", — отметил руководитель отдела по работе со студентами магистратуры Ливанского университета Мишель Дауд."Наша ответственность как профессиональных журналистов – выявлять и разоблачать фейки, показывать нашим читателям правдивую картину событий", – отметила заместитель директора объединенной дирекции иновещания медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Поликарпова.Глобальная неделя медиа и информационной грамотности ежегодно отмечается с 24 по 31 октября в соответствие с резолюцией ООН.Университет Лимпопо — государственный университет провинции Лимпопо, ЮАР. Основан в 2005 году в результате слияния Университета Севера и Медицинского университета Южной Африки. Ведет подготовку по широкому спектру дисциплин, включая гуманитарные науки, медицину и сельское хозяйство.Ливанский университет — государственный вуз Ливана, первое подразделение которого было основано в 1951 году. В кампусах, расположенных в Горном Ливане, а также на севере и юге страны, обучается более 79 000 студентов, что делает его одним из крупнейших и университетов на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231020/sputnik-1904174483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, юар, лимпопо, ливан, sputnik, миа "россия сегодня"