https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

"Удалите, пожалуйста, это видео". Что учинили школьники под Хабаровском

"Удалите, пожалуйста, это видео". Что учинили школьники под Хабаровском - РИА Новости, 23.10.2023

"Удалите, пожалуйста, это видео". Что учинили школьники под Хабаровском

Следователи проводят проверку руководства школы № 16 на халатность после публикации в Сети видео с избиением третьеклассника. Отец пострадавшего ребенка... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:04

советско-гаванский район

общество

школа

дети

учителя

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 октября — РИА Новости, Дарья Юдкина. Следователи проводят проверку руководства школы № 16 на халатность после публикации в Сети видео с избиением третьеклассника. Отец пострадавшего ребенка уверяет, что не имеет претензий, а учеников заставляют молчать об инциденте. О громкой истории — в материале РИА Новости."Вася, беги!"В середине октября в хабаровских, а затем и других новостных Telegram-каналах появились ролики: школьник избивает сверстника. Оба в кадетской форме: черные брюки, желтая рубашка, красные погоны.На видео Игорь (имя изменено) делает борцовский захват и бросает через себя одноклассника. На другой записи он находит в углу свернутые фитнес-коврики. “О, Вася (имя изменено), беги, я тебя сейчас буду бить”, — произносит ребенок. Затем толкает и наносит удары.Вася вскрикивает от боли. Но никто в классе и не думает вмешиваться. Молча наблюдают за происходящим и снимают на телефон.По словам Раисы П. (имя изменено), бывшей учительницы начальных классов, педагога в кабинете в тот момент не было.“Некоторых детей приводят рано утром, потому что их не с кем оставлять дома, — объясняет она. — В тот день там было пятеро. Им просто открыли дверь, чтобы они не бегали по школе и не мешали остальным”.Видео, предположительно, снимала девочка-одноклассница. Она выслала ролик матери, и та распространила его по родительским чатам.Об инциденте сообщили главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову. В телеграмм-канале он написал, что созванивался с отцом пострадавшего мальчика, и тот якобы не высказал претензий к родителям Игоря.“Дети играли в классе. Игорь представлялся папой, который ругает и бьет сына за невыполненные уроки. Его изображал Вася”, — к таким выводам пришла и комиссия по делам несовершеннолетних (документ есть в распоряжении редакции).Инспекторы ПНД отметили, что Игорь состоял на профилактическом учете с июня по декабрь 2022-го. Теперь семьи ждут проверки профильных ведомств.На следующий день Вася пришел в школу. Зачинщик драки пропускает занятия уже неделю. Родители требуют, чтобы его перевели в другую группу. Но видеть хулигана рядом со своими детьми в школе не хочет никто. Сейчас обсуждают вариант домашнего обучения.Извинялась на коленяхЭто не первый подобный случай в школе поселка Заветы Ильича.После публикации видео с избиением кадета в Сеть выложили еще один ролик, снятый в декабре. Несколько учениц старшей школы заставили встать на колени четвероклассницу Иру (имя изменено) и просить прощения на камеру.“Если ты извинишься нормально, уйдешь, если нет, будешь валяться тут”, — говорит одна из девочек.В комментариях на подростков обрушился шквал критики. Но опрошенные школьники утверждают, что виновата сама Ира.“Она обижала тех, кто младше, учила их курить, материться. На замечания старших девочек — оскорбила их родителей, вот они и дали ей отпор”, — рассказывает Света Д. (имя изменено).На поведение школьницы не раз жаловались и учителя. Раиса П. уточнила, что Ира постоянно срывала занятия и плохо влияла на одноклассников. В итоге ее перевели на домашнее обучение.Публикация сразу двух жестоких видео из одной школы привлекла внимание Следственного комитета. Майор юстиции Дарья Немцева сообщила, что руководство проверяют на халатность.Администрация учебного заведения на связь с РИА Новости не вышла.“Совершила ошибку”Жители Хабаровского края в шоке. Но только не сотрудники и ученики шестнадцатой школы. Там к такому привыкли.Два года назад Славу К. (имя изменено) избили. Мать пострадавшего обратилась к классному руководителю. Та заверила, что разберется, но уже через пару дней все повторилось.Жалоба директору не помогла. Администрация просто попыталась перевести Славу в другой класс, назначив психолого-медико-педагогический консилиум. Якобы он не успевает по программе. В итоге мать забрала сына из школы. Теперь он учится в соседнем поселке, и у него нет никаких проблем с отметками или поведением.Молчание — единственное, что остается ученикам. Любые попытки огласки быстро пресекаются.Семнадцатого октября ученица прислала в местный новостной Telegram-канал видео из школьного коридора: с потолка капает вода, отходит штукатурка.Cпустя два часа девочка попросила удалить ролик из сообщества, объясняя, что “совершила ошибку”. На вопросы подписчиков ответила одним словом: "директор", и тут же удалила чат.Эту школу возглавляет Надежда Федорченко — почти 30 лет. Она уже оказывалась в центре скандала. В 2020-м ученикам из малообеспеченных и многодетных семей Хабаровского края выдали пайки, среди которых было много испорченных."Директор школы мне объяснила, что дети долго не учились, а пайки лежали в пакетах, возможно, кому-то и достались не очень. Но с обменом никаких трудностей не возникало”, — заявила на тот момент председатель Собрания депутатов Советско-Гаванского района Лариса Лисова. И инцидент сочли исчерпанным. Администрация не реагирует и на жалобы педагогов.“Дети срывают уроки, а если мы сообщаем об этом директору, она даже не пытается побеседовать с родителями. Сразу сваливает вину на нас: дескать, учитель не может найти подход к ребенку”, — говорит Раиса П.Из-за этого — текучка кадров. Сейчас учителя — в основном вчерашние студенты и пенсионеры. Но и те, по словам местных, надолго не задерживаются. Не справляются с нагрузкой.В Заветах Ильича ждут итогов проверки Следственного комитета. Люди надеются, что это поможет. А пока несогласным приходится возить детей на учебу в соседние поселки.

https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

советско-гаванский район

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советско-гаванский район, общество, школа, дети, учителя, следственный комитет россии (ск рф)