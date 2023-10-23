https://ria.ru/20231023/rf-1904593506.html

В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России

В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России - РИА Новости, 23.10.2023

В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России

В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:34

2023-10-23T09:34

2023-10-23T10:06

политика

россия

госдума рф

совет федерации рф

общество

выборы

владимир полетаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866913938_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4fc4e8208c9e1b06090c447b927076b6.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев."Ждем принятия (документа) Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим", - сказал политик.Ближайшие заседания Совета Федерации - 25 октября и 8 ноября.По словам Полетаева, каждые проведенные выборы дают материал для анализа, в результате которого может быть принято решение о внесении тех или иных изменений. "Разработанные нами с коллегами поправки в закон о выборах президента Российской Федерации являются частью последовательной работы по совершенствованию избирательного законодательства", - отметил парламентарий.Ранее в Госдуме отмечали, что внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.

https://ria.ru/20231021/vybory-1904342166.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество, выборы, владимир полетаев