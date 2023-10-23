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В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России - РИА Новости, 23.10.2023
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09:34 23.10.2023 (обновлено: 10:06 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/rf-1904593506.html
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России - РИА Новости, 23.10.2023
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России
В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:34
2023-10-23T10:06
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев.&quot;Ждем принятия (документа) Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим&quot;, - сказал политик.Ближайшие заседания Совета Федерации - 25 октября и 8 ноября.По словам Полетаева, каждые проведенные выборы дают материал для анализа, в результате которого может быть принято решение о внесении тех или иных изменений. "Разработанные нами с коллегами поправки в закон о выборах президента Российской Федерации являются частью последовательной работы по совершенствованию избирательного законодательства", - отметил парламентарий.Ранее в Госдуме отмечали, что внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.
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политика, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество, выборы, владимир полетаев
Политика, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество, Выборы, Владимир Полетаев
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России

Полетаев: в Совфеде сразу рассмотрят закон о выборах президента РФ

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев.
«

"Ждем принятия (документа) Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим", - сказал политик.

Ближайшие заседания Совета Федерации - 25 октября и 8 ноября.
По словам Полетаева, каждые проведенные выборы дают материал для анализа, в результате которого может быть принято решение о внесении тех или иных изменений. "Разработанные нами с коллегами поправки в закон о выборах президента Российской Федерации являются частью последовательной работы по совершенствованию избирательного законодательства", - отметил парламентарий.
Ранее в Госдуме отмечали, что внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.
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ПолитикаРоссияГосдума РФСовет Федерации РФОбществоВыборыВладимир Полетаев
 
 
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