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В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России - РИА Новости, 23.10.2023
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России
В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:34
2023-10-23T09:34
2023-10-23T10:06
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Совфеде готовы сразу рассмотреть закон, касающийся выборов президента РФ, как только Госдума его примет, сообщил РИА Новости первый замглавы конституционного комитета СФ Владимир Полетаев."Ждем принятия (документа) Госдумой. Как будет закон внесен в Совет Федерации, мы его сразу рассмотрим", - сказал политик.Ближайшие заседания Совета Федерации - 25 октября и 8 ноября.По словам Полетаева, каждые проведенные выборы дают материал для анализа, в результате которого может быть принято решение о внесении тех или иных изменений. "Разработанные нами с коллегами поправки в закон о выборах президента Российской Федерации являются частью последовательной работы по совершенствованию избирательного законодательства", - отметил парламентарий.Ранее в Госдуме отмечали, что внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.
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политика, россия, госдума рф, совет федерации рф, общество, выборы, владимир полетаев
Политика, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество, Выборы, Владимир Полетаев
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона о выборах президента России
Полетаев: в Совфеде сразу рассмотрят закон о выборах президента РФ