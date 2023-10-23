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Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины

Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины - РИА Новости, 23.10.2023

Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины

Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия Советом безопасности ООН резолюции, противоречащей интересам Палестины, заявил по итогам заседания глав РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T23:04

2023-10-23T23:04

2023-10-23T23:11

в мире

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россия

палестина

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хосейн амир абдоллахиан

линда томас-гринфилд

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия Советом безопасности ООН резолюции, противоречащей интересам Палестины, заявил по итогам заседания глав МИД Ирана, России, Армении, Турции, Азербайджана в формате "3+3" в Тегерана министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан."Сегодня мы с господином Лавровым, который является главой МИД страны, обладающей правом вето в ООН, провели очень серьезные переговоры на этот счет (по поводу резолюции в ООН, противоречащей интересам Палестины – ред.). Мы также проводим консультации по этому поводу с Китаем. Все наши усилия направлены на то, чтобы в ООН не была принята резолюция, которая противоречила интересам палестинского народа", - сказал Абдоллахиан, слова которого цитирует агентство Fars.На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект российской резолюции призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте.Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".

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