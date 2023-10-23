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Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины - РИА Новости, 23.10.2023
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23:04 23.10.2023 (обновлено: 23:11 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/rezolyutsiya-1904814880.html
Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины
Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины - РИА Новости, 23.10.2023
Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины
Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия Советом безопасности ООН резолюции, противоречащей интересам Палестины, заявил по итогам заседания глав РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T23:04
2023-10-23T23:11
в мире
иран
россия
палестина
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хосейн амир абдоллахиан
линда томас-гринфилд
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия Советом безопасности ООН резолюции, противоречащей интересам Палестины, заявил по итогам заседания глав МИД Ирана, России, Армении, Турции, Азербайджана в формате "3+3" в Тегерана министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан."Сегодня мы с господином Лавровым, который является главой МИД страны, обладающей правом вето в ООН, провели очень серьезные переговоры на этот счет (по поводу резолюции в ООН, противоречащей интересам Палестины – ред.). Мы также проводим консультации по этому поводу с Китаем. Все наши усилия направлены на то, чтобы в ООН не была принята резолюция, которая противоречила интересам палестинского народа", - сказал Абдоллахиан, слова которого цитирует агентство Fars.На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект российской резолюции призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте.Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
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в мире, иран, россия, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хосейн амир абдоллахиан, линда томас-гринфилд, хамас
В мире, Иран, Россия, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хосейн Амир Абдоллахиан, Линда Томас-Гринфилд, ХАМАС
Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины

МИД Ирана призвал РФ не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Иран обратился к России с просьбой не допустить принятия Советом безопасности ООН резолюции, противоречащей интересам Палестины, заявил по итогам заседания глав МИД Ирана, России, Армении, Турции, Азербайджана в формате "3+3" в Тегерана министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Сегодня мы с господином Лавровым, который является главой МИД страны, обладающей правом вето в ООН, провели очень серьезные переговоры на этот счет (по поводу резолюции в ООН, противоречащей интересам Палестины – ред.). Мы также проводим консультации по этому поводу с Китаем. Все наши усилия направлены на то, чтобы в ООН не была принята резолюция, которая противоречила интересам палестинского народа", - сказал Абдоллахиан, слова которого цитирует агентство Fars.
На прошлой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект российской резолюции призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте.
Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИранРоссияПалестинаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХосейн Амир АбдоллахианЛинда Томас-ГринфилдХАМАС
 
 
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