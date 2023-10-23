Рейтинг@Mail.ru
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/rastrata-1904707720.html
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию - РИА Новости, 23.10.2023
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:56
2023-10-23T15:56
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834773995_0:129:1441:939_1920x0_80_0_0_0f9c7c5ad19c64b1a93cc4ec84846a4c.jpg
САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Он себе выписал премию, чрезмерную, скажем так. На 300 тысяч рублей больше. Это часть 3 статья 160 УК РФ, то есть присвоение", - сказал собеседник агентства, отметив, что Вавилин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе СУСК РФ по Ульяновской области подтвердили, что Вавилин стал фигурантом уголовного дела, но без подробностей, уточнив лишь, что следственные действия в его отношении начались 20 октября. Максимальная санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере) - лишение свободы на срок до шести лет. Вавилин был мэром Ульяновска с августа 2021 по ноябрь 2022 года. В своем Telegram-канале он сообщал, что ушел с поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. В апреле депутаты Ульяновской городской думы на внеочередном заседании избрали главой города Александра Болдакина, который до этого исполнял обязанности первого заместителя главы города.
https://ria.ru/20231004/arest-1900555102.html
ульяновск
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834773995_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_ca7f11df40f0685fbebb791d1a5bd60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию

Экс-мэр Ульяновска Вавилин стал фигурантом уголовного дела о растрате за премию

© Фото : Дмитрий Вавилин/ВКонтактеДмитрий Вавилин
Дмитрий Вавилин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Дмитрий Вавилин/ВКонтакте
Дмитрий Вавилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Он себе выписал премию, чрезмерную, скажем так. На 300 тысяч рублей больше. Это часть 3 статья 160 УК РФ, то есть присвоение", - сказал собеседник агентства, отметив, что Вавилин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе СУСК РФ по Ульяновской области подтвердили, что Вавилин стал фигурантом уголовного дела, но без подробностей, уточнив лишь, что следственные действия в его отношении начались 20 октября.
Максимальная санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере) - лишение свободы на срок до шести лет.
Вавилин был мэром Ульяновска с августа 2021 по ноябрь 2022 года. В своем Telegram-канале он сообщал, что ушел с поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. В апреле депутаты Ульяновской городской думы на внеочередном заседании избрали главой города Александра Болдакина, который до этого исполнял обязанности первого заместителя главы города.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Суд в Москве арестовал главу дагестанского Кизилюрта по делу о растрате
4 октября, 21:46
 
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала