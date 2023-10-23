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Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию - РИА Новости, 23.10.2023
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:56
2023-10-23T15:56
2023-10-23T15:56
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ульяновская область
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САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Он себе выписал премию, чрезмерную, скажем так. На 300 тысяч рублей больше. Это часть 3 статья 160 УК РФ, то есть присвоение", - сказал собеседник агентства, отметив, что Вавилин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе СУСК РФ по Ульяновской области подтвердили, что Вавилин стал фигурантом уголовного дела, но без подробностей, уточнив лишь, что следственные действия в его отношении начались 20 октября. Максимальная санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере) - лишение свободы на срок до шести лет. Вавилин был мэром Ульяновска с августа 2021 по ноябрь 2022 года. В своем Telegram-канале он сообщал, что ушел с поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. В апреле депутаты Ульяновской городской думы на внеочередном заседании избрали главой города Александра Болдакина, который до этого исполнял обязанности первого заместителя главы города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию
Экс-мэр Ульяновска Вавилин стал фигурантом уголовного дела о растрате за премию
САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Он себе выписал премию, чрезмерную, скажем так. На 300 тысяч рублей больше. Это часть 3 статья 160 УК РФ
, то есть присвоение", - сказал собеседник агентства, отметив, что Вавилин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе СУСК РФ по Ульяновской области
подтвердили, что Вавилин стал фигурантом уголовного дела, но без подробностей, уточнив лишь, что следственные действия в его отношении начались 20 октября.
Максимальная санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере) - лишение свободы на срок до шести лет.
Вавилин был мэром Ульяновска с августа 2021 по ноябрь 2022 года. В своем Telegram-канале он сообщал, что ушел с поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. В апреле депутаты Ульяновской городской думы на внеочередном заседании избрали главой города Александра Болдакина, который до этого исполнял обязанности первого заместителя главы города.
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