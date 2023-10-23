https://ria.ru/20231023/rastrata-1904707720.html

Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию

Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию - РИА Новости, 23.10.2023

Против экс-мэра Ульяновска возбудили уголовное дело за завышенную премию

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:56

2023-10-23T15:56

2023-10-23T15:56

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

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САМАРА, 23 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Ульяновска Дмитрия Вавилина, выписавшего себе завышенную на 300 тысяч рублей премию, сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Он себе выписал премию, чрезмерную, скажем так. На 300 тысяч рублей больше. Это часть 3 статья 160 УК РФ, то есть присвоение", - сказал собеседник агентства, отметив, что Вавилин находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе СУСК РФ по Ульяновской области подтвердили, что Вавилин стал фигурантом уголовного дела, но без подробностей, уточнив лишь, что следственные действия в его отношении начались 20 октября. Максимальная санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере) - лишение свободы на срок до шести лет. Вавилин был мэром Ульяновска с августа 2021 по ноябрь 2022 года. В своем Telegram-канале он сообщал, что ушел с поста в связи с переходом на работу в оборонно-промышленном комплексе. В апреле депутаты Ульяновской городской думы на внеочередном заседании избрали главой города Александра Болдакина, который до этого исполнял обязанности первого заместителя главы города.

https://ria.ru/20231004/arest-1900555102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область