Рейтинг@Mail.ru
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:29 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года - РИА Новости, 23.10.2023
Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года
Правительство Калужской области одобрило законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на трехлетний период,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:29
2023-10-23T13:29
калужская область
калужская область
владислав шапша
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902473605_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_29aedc3d813ca771efd2f46e3f16f832.jpg
КАЛУГА, 23 окт - РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на трехлетний период, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства рассмотрели проект закона Калужской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "Укрепление здравоохранения входит в число приоритетов нашей социальной политики. По инициативе президента мы поступательно реализуем целый комплекс задач. Добиваемся повышения качества и доступности первичной медицинской помощи. Развиваем высокотехнологичную медицину. Большое внимание уделяем профилактике и раннему выявлению заболеваний. Серьезные усилия направлены на устранение кадрового дефицита", - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, предваряя обсуждение законопроекта, передает пресс-служба. Губернатор обратил внимание на то, что для решения этих задач важна финансовая устойчивость отрасли. Значительную часть финансирования лечебных учреждений составляют ассигнования территориального ФОМС. В последние годы бюджет фонда сбалансирован. Он формируется с ростом доходов и носит бездефицитный характер. Согласно проекту, бюджет фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов так же будет бездефицитным. На заседании отмечалось, что доходы ФОМС в 2024 году составят более 17,7 миллиарда рублей, что на 12,8% больше, чем в 2023 году. Рост расходов на оплату медицинской помощи направлен, в частности, на профилактические мероприятия в амбулаторном звене, на диагностические исследования, диагностику онкологических заболеваний, целевое финансирование ФАПов, реабилитацию, диспансерное наблюдение пациентов. Подводя итог, Шапша отметил, что, несмотря на значительные средства, которые аккумулированы в ФОМС, областной бюджет выделяет дополнительные средства, в том числе на льготное лекарственное обеспечение. Поэтому, подчеркнул губернатор, правительство Калужской области рассчитывает на рост качества медицинского обслуживания и выполнение поставленных задач. "Кабинет министров одобрил проект закона… Документ будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Калужской области", - информирует пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html
https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902473605_52:0:781:547_1920x0_80_0_0_0c8041bfe9d678b8a528df278a563ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ

Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года

© Фото : правительство Вологодской областиБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : правительство Вологодской области
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 23 окт - РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на трехлетний период, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства рассмотрели проект закона Калужской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Калуга - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Доходы бюджета Калужской области на 2023 год увеличены на 7,9 млрд рублей
19 октября, 19:32
«
"Укрепление здравоохранения входит в число приоритетов нашей социальной политики. По инициативе президента мы поступательно реализуем целый комплекс задач. Добиваемся повышения качества и доступности первичной медицинской помощи. Развиваем высокотехнологичную медицину. Большое внимание уделяем профилактике и раннему выявлению заболеваний. Серьезные усилия направлены на устранение кадрового дефицита", - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, предваряя обсуждение законопроекта, передает пресс-служба.
Губернатор обратил внимание на то, что для решения этих задач важна финансовая устойчивость отрасли. Значительную часть финансирования лечебных учреждений составляют ассигнования территориального ФОМС. В последние годы бюджет фонда сбалансирован. Он формируется с ростом доходов и носит бездефицитный характер. Согласно проекту, бюджет фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов так же будет бездефицитным.
На заседании отмечалось, что доходы ФОМС в 2024 году составят более 17,7 миллиарда рублей, что на 12,8% больше, чем в 2023 году. Рост расходов на оплату медицинской помощи направлен, в частности, на профилактические мероприятия в амбулаторном звене, на диагностические исследования, диагностику онкологических заболеваний, целевое финансирование ФАПов, реабилитацию, диспансерное наблюдение пациентов.
Подводя итог, Шапша отметил, что, несмотря на значительные средства, которые аккумулированы в ФОМС, областной бюджет выделяет дополнительные средства, в том числе на льготное лекарственное обеспечение. Поэтому, подчеркнул губернатор, правительство Калужской области рассчитывает на рост качества медицинского обслуживания и выполнение поставленных задач.
«
"Кабинет министров одобрил проект закона… Документ будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Калужской области", - информирует пресс-служба областного правительства.
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Калужской области анонсировали рост финансирования ряда программ
19 октября, 17:17
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала