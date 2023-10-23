https://ria.ru/20231023/proekt-1904647740.html

Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года

Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года - РИА Новости, 23.10.2023

Правительство Калужской области одобрило проект бюджета ФОМС на три года

Правительство Калужской области одобрило законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на трехлетний период,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:29

2023-10-23T13:29

2023-10-23T13:29

калужская область

калужская область

владислав шапша

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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КАЛУГА, 23 окт - РИА Новости. Правительство Калужской области одобрило законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на трехлетний период, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в понедельник на заседании регионального правительства рассмотрели проект закона Калужской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "Укрепление здравоохранения входит в число приоритетов нашей социальной политики. По инициативе президента мы поступательно реализуем целый комплекс задач. Добиваемся повышения качества и доступности первичной медицинской помощи. Развиваем высокотехнологичную медицину. Большое внимание уделяем профилактике и раннему выявлению заболеваний. Серьезные усилия направлены на устранение кадрового дефицита", - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, предваряя обсуждение законопроекта, передает пресс-служба. Губернатор обратил внимание на то, что для решения этих задач важна финансовая устойчивость отрасли. Значительную часть финансирования лечебных учреждений составляют ассигнования территориального ФОМС. В последние годы бюджет фонда сбалансирован. Он формируется с ростом доходов и носит бездефицитный характер. Согласно проекту, бюджет фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов так же будет бездефицитным. На заседании отмечалось, что доходы ФОМС в 2024 году составят более 17,7 миллиарда рублей, что на 12,8% больше, чем в 2023 году. Рост расходов на оплату медицинской помощи направлен, в частности, на профилактические мероприятия в амбулаторном звене, на диагностические исследования, диагностику онкологических заболеваний, целевое финансирование ФАПов, реабилитацию, диспансерное наблюдение пациентов. Подводя итог, Шапша отметил, что, несмотря на значительные средства, которые аккумулированы в ФОМС, областной бюджет выделяет дополнительные средства, в том числе на льготное лекарственное обеспечение. Поэтому, подчеркнул губернатор, правительство Калужской области рассчитывает на рост качества медицинского обслуживания и выполнение поставленных задач. "Кабинет министров одобрил проект закона… Документ будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Калужской области", - информирует пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20231019/byudzhet-1903938262.html

https://ria.ru/20231019/finansirovanie-1903903973.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф