https://ria.ru/20231023/pomosch-1904631527.html

Финляндия готовит пакеты помощи для украинской энергетики

Финляндия готовит пакеты помощи для украинской энергетики - РИА Новости, 23.10.2023

Финляндия готовит пакеты помощи для украинской энергетики

Финляндия продолжает оказывать поддержку гражданским службам на Украине, отправляя спасательные автомобили, готовятся пакеты помощи для энергетической отрасли и РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:34

2023-10-23T12:34

2023-10-23T12:34

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 окт - РИА Новости. Финляндия продолжает оказывать поддержку гражданским службам на Украине, отправляя спасательные автомобили, готовятся пакеты помощи для энергетической отрасли и сектора здравоохранения, сообщает в понедельник министерство внутренних дел Финляндии на своем сайте.Ранее индонезийские СМИ сообщали, что замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям страны с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму. "Финляндия сейчас отправляет девять спасательных машин… Летом Финляндия подарила Украине четыре машины скорой помощи и одну пожарную машину. Помощь спасательным службам составляет около 20% от всей помощи, которую Финляндия направила Украине через механизм гражданской защиты ЕС", - приводится в сообщении цитата министра внутренних дел Мари Рантанен. Уточняется, что в сентябре Финляндия отправила товары для энергетического сектора, транспортные средства, ИТ-товары и оборудование, собранное в рамках кампании "Ноутбуки для Украины". Финляндия в настоящее время составляет пакеты помощи для энергетического сектора, водного сектора, спасательных служб и сектора здравоохранения, сообщает МВД. На данный момент отправлено 280 грузовиков с гуманитарной помощью, 65 транспортных средств, в том числе спасательных машин и автобусов. Финляндия также предоставила экспертную помощь для поддержки механизма гражданской защиты ЕС в соседних с Украиной странах и приняла пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.

https://ria.ru/20230920/ukraina-1897527604.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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в мире, финляндия, украина, евросоюз