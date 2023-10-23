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В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2023
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06:36 23.10.2023 (обновлено: 09:02 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/plennye-1904579993.html
В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа
В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2023
В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа
Наземной операции в секторе Газа не будет, если ХАМАС освободит всех пленных и сдастся, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:36
2023-10-23T09:02
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Наземной операции в секторе Газа не будет, если ХАМАС освободит всех пленных и сдастся, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC.&quot;Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы&quot;, — сказал он.Если же ХАМАС этого не сделает, то израильской армии придется провести наземную операцию, добавил Конрикус. При этом он не смог однозначно ответить на вопрос ведущего о том, что более приоритетно для ЦАХАЛ — полное уничтожение ХАМАС или освобождение всех пленных.Конрикус также прокомментировал акции в поддержку Палестины в разных странах мира и предположил, что люди выбирают какую-либо сторону лишь исходя из собственной морали."Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их — это ваш выбор &lt;...&gt; Если вы можете принять (сторону ХАМАC. — Прим. ред.), я думаю, что-то не так с вашей моралью", — сказал представитель Армии обороны Израиля. Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
израиль
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа

Пресс-секретарь ЦАХАЛ: наземной операции не будет в случае освобождения пленных

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Наземной операции в секторе Газа не будет, если ХАМАС освободит всех пленных и сдастся, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC.
«

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал он.

Если же ХАМАС этого не сделает, то израильской армии придется провести наземную операцию, добавил Конрикус. При этом он не смог однозначно ответить на вопрос ведущего о том, что более приоритетно для ЦАХАЛ — полное уничтожение ХАМАС или освобождение всех пленных.
Конрикус также прокомментировал акции в поддержку Палестины в разных странах мира и предположил, что люди выбирают какую-либо сторону лишь исходя из собственной морали.
"Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их — это ваш выбор <...> Если вы можете принять (сторону ХАМАC. — Прим. ред.), я думаю, что-то не так с вашей моралью", — сказал представитель Армии обороны Израиля.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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