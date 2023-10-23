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В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа

В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 23.10.2023

В ЦАХАЛ назвали условие отмены наземной операции в секторе Газа

Наземной операции в секторе Газа не будет, если ХАМАС освободит всех пленных и сдастся, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:36

2023-10-23T06:36

2023-10-23T09:02

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хамас

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Наземной операции в секторе Газа не будет, если ХАМАС освободит всех пленных и сдастся, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC."Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал он.Если же ХАМАС этого не сделает, то израильской армии придется провести наземную операцию, добавил Конрикус. При этом он не смог однозначно ответить на вопрос ведущего о том, что более приоритетно для ЦАХАЛ — полное уничтожение ХАМАС или освобождение всех пленных.Конрикус также прокомментировал акции в поддержку Палестины в разных странах мира и предположил, что люди выбирают какую-либо сторону лишь исходя из собственной морали."Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их — это ваш выбор <...> Если вы можете принять (сторону ХАМАC. — Прим. ред.), я думаю, что-то не так с вашей моралью", — сказал представитель Армии обороны Израиля. Операция израильских военных "Железные мечи" началась в ответ на беспрецедентную по масштабу ракетную атаку из сектора Газа и нападение бойцов палестинского движения ХАМАС на южные районы еврейского государства 7 октября. В течение нескольких дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, более 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)