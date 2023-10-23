Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м

К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага "ВОТАН" на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму.
К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага "ВОТАН" на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму.
4-й Украинский фронт в наступлении вблизи Мелитополя. Октябрь 1943 года.
4-й Украинский фронт в наступлении вблизи Мелитополя. Октябрь 1943 года.
Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года.
Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года.
Битва за Днепр. Мелитопольская операция — наступательная операция войск Южного (с 20 октября 1943 — 4-го Украинского фронта). Советский солдат читает надпись, сделанную немцами: "Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие-либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Октябрь 1943 года.
Битва за Днепр. Мелитопольская операция — наступательная операция войск Южного (с 20 октября 1943 — 4-го Украинского фронта). Советский солдат читает надпись, сделанную немцами: "Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие-либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Октябрь 1943 года.