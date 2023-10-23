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Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м - РИА Новости, 23.10.2023
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09:00 23.10.2023
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Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м
Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м - РИА Новости, 23.10.2023
Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м
В конце сентября 1943 года советские войска Южного фронта начали наступление на хорошо укрепленный оборонительный рубеж немецкой армии, прикрывавший подступы к... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:00
2023-10-23T09:00
освобождение 1943
днепр (город)
мелитополь
социальный навигатор
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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В конце сентября 1943 года советские войска Южного фронта начали наступление на хорошо укрепленный оборонительный рубеж немецкой армии, прикрывавший подступы к нижнему течению Днепра, – линию "Вотан", которая простиралась до 150 км в длину и до 40 км в глубину. Для нацистов являлось принципиально важной задачей удержать эту линию и сохранить центральный узел обороны – Мелитополь, ведь это были "ворота в Крым". Каждый дом и каждую улицу города гитлеровцы также превратили в неприступные бастионы.В ходе продолжительных боев и тактических маневров 23 октября удалось очистить город от захватчиков. Кадры героического освобождения навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
днепр (город)
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5
4.7
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освобождение 1943, фото, днепр (город), мелитополь, социальный навигатор, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Освобождение 1943, Днепр (город), Мелитополь, Социальный навигатор, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)

Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м

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В конце сентября 1943 года советские войска Южного фронта начали наступление на хорошо укрепленный оборонительный рубеж немецкой армии, прикрывавший подступы к нижнему течению Днепра, – линию "Вотан", которая простиралась до 150 км в длину и до 40 км в глубину.
Для нацистов являлось принципиально важной задачей удержать эту линию и сохранить центральный узел обороны – Мелитополь, ведь это были "ворота в Крым". Каждый дом и каждую улицу города гитлеровцы также превратили в неприступные бастионы.
В ходе продолжительных боев и тактических маневров 23 октября удалось очистить город от захватчиков. Кадры героического освобождения навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.
© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкРазведка в плавнях в низовье Днепра. Сентябрь 1943 года.
Разведка в плавнях в низовье Днепра. Сентябрь 1943 года.
Разведка в плавнях в низовье Днепра. Сентябрь 1943 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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1 из 9
© РИА Новости / Борис Боровских | Перейти в медиабанкЮжный фронт. Боевые действия в районе реки Молочной у Мелитополя. Конец сентября 1943 год.
Южный фронт. Боевые действия в районе реки Молочной у Мелитополя. Конец сентября 1943 год.
Южный фронт. Боевые действия в районе реки Молочной у Мелитополя. Конец сентября 1943 год.
© РИА Новости / Борис Боровских
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2 из 9
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк

К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага "ВОТАН" на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму.

К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага ВОТАН на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму

К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага "ВОТАН" на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму.

© РИА Новости / Владимир Иванов
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3 из 9
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк

4-й Украинский фронт в наступлении вблизи Мелитополя. Октябрь 1943 года.

4-й Украинский фронт в наступлении вблизи Мелитополя. Октябрь 1943 года

4-й Украинский фронт в наступлении вблизи Мелитополя. Октябрь 1943 года.

© РИА Новости / Владимир Иванов
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4 из 9
© РИА Новости / Борис Боровских | Перейти в медиабанк

Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года.

Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года

Мелитопольская наступательная операция Южного (с 20 октября 1943 - 4-го Украинского) фронта. Саперы под огнем противника делают проходы в проволочных заграждениях. Конец сентября - начало октября 1943 года.

© РИА Новости / Борис Боровских
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5 из 9
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкЮжный фронт (с 20 октября 1943 — 4-й Украинский фронт). Советские артиллеристы бьют прямой наводкой по засевшим в соседних зданиях немцам, уличные бой в Мелитополе. Октябрь, 1943 года
Южный фронт (с 20 октября 1943 — 4-й Украинский фронт). Советские артиллеристы бьют прямой наводкой по засевшим в соседних зданиях немцам, уличные бой в Мелитополе. Октябрь, 1943 года
Южный фронт (с 20 октября 1943 — 4-й Украинский фронт). Советские артиллеристы бьют прямой наводкой по засевшим в соседних зданиях немцам, уличные бой в Мелитополе. Октябрь, 1943 года
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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6 из 9
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкЧетвертый Украинский фронт. Советские танки в одном из населенных пунктов Запорожской области. Конец октября – начало ноября 1943 года.
Четвертый Украинский фронт. Советские танки в одном из населенных пунктов Запорожской области. Конец октября – начало ноября 1943 года.
Четвертый Украинский фронт. Советские танки в одном из населенных пунктов Запорожской области. Конец октября – начало ноября 1943 года.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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7 из 9
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк

Битва за Днепр. Мелитопольская операция — наступательная операция войск Южного (с 20 октября 1943 — 4-го Украинского фронта). Советский солдат читает надпись, сделанную немцами: "Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие-либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Октябрь 1943 года.

Мелитопольская операция — наступательная операция войск Южного (с 20 октября 1943 — 4-го Украинского фронта). Советский солдат читает надпись, сделанную немцами: Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие-либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей. Октябрь 1943 года.

Битва за Днепр. Мелитопольская операция — наступательная операция войск Южного (с 20 октября 1943 — 4-го Украинского фронта). Советский солдат читает надпись, сделанную немцами: "Это кладбище является святыней тех наций, мертвые которых здесь покоятся. Кто без особого на это поручения произведет какие-либо изменения или даже повреждения, тот будет за повреждение могил строжайше наказан. Родители ответственны за поступки своих детей". Октябрь 1943 года.

© РИА Новости / Владимир Иванов
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8 из 9
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.
23 октября Мелитополь был освобождён подразделениями 51-й армии. Одновременно войска, наступающие севернее города, также прорвали оборону и перерезали железнодорожную линию Запорожье — Мелитополь. Красная Армия вошла в город. Памятник героям-танкистам, погибшим во время освобождения Мелитополя. Установлен в декабре 1943 года.
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Освобождение 1943Днепр (город)МелитопольСоциальный навигаторОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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