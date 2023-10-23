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Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м

Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м - РИА Новости, 23.10.2023

Освобождение Мелитополя. Как открывали "ворота в Крым" в 1943-м

В конце сентября 1943 года советские войска Южного фронта начали наступление на хорошо укрепленный оборонительный рубеж немецкой армии, прикрывавший подступы к... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:00

2023-10-23T09:00

2023-10-23T09:00

освобождение 1943

днепр (город)

мелитополь

социальный навигатор

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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В конце сентября 1943 года советские войска Южного фронта начали наступление на хорошо укрепленный оборонительный рубеж немецкой армии, прикрывавший подступы к нижнему течению Днепра, – линию "Вотан", которая простиралась до 150 км в длину и до 40 км в глубину. Для нацистов являлось принципиально важной задачей удержать эту линию и сохранить центральный узел обороны – Мелитополь, ведь это были "ворота в Крым". Каждый дом и каждую улицу города гитлеровцы также превратили в неприступные бастионы.В ходе продолжительных боев и тактических маневров 23 октября удалось очистить город от захватчиков. Кадры героического освобождения навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

днепр (город)

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение 1943, фото, днепр (город), мелитополь, социальный навигатор, общество, великая отечественная война (1941-1945)