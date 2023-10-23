https://ria.ru/20231023/oon-1904784471.html

Россия наблюдает двойные стандарты в ООН по Украине, заявил Полянский

Россия наблюдает двойные стандарты в ООН по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 23.10.2023

Россия наблюдает двойные стандарты в ООН по Украине, заявил Полянский

Россия наблюдает двойные стандарты в ООН при рассмотрении палестинского и украинского вопросов, в первом случае генеральный секретарь ведет себя осмотрительнее, РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:10

2023-10-23T19:10

2023-10-23T19:48

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия наблюдает двойные стандарты в ООН при рассмотрении палестинского и украинского вопросов, в первом случае генеральный секретарь ведет себя осмотрительнее, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы четко наблюдаем двойные стандарты в работе ООН во многих ситуациях, в частности в том, что касается Украины. Например, сейчас если взять Украину и Ближний Восток, мы постоянно упрекали генсека ООН, что он, не дожидаясь каких-то там фактов, начинал обвинять Россию в каких-то действиях на Украине только потому что эти действия попадали в новости, нужно было срочно дать реакцию. Сейчас в ближневосточном контексте генсекретарь ведет себя гораздо более осмотрительно, это заметно", - сказал Полянский на брифинге в медиагруппе "Россия сегодня".Дипломат уточнил, что "несмотря на то, что решений, которые принимали Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея, касающихся палестинского вопроса, где есть абсолютно однозначная трактовка того, что происходит, и политики Израиля, и того, как должно выглядеть ближневосточное урегулирование, решений этих предостаточно, но генсекретарь так, довольно избирательно пытается ими руководствоваться"."С Украиной, несмотря на то, что мы действительно очень много материала передавали и передаем, чиновники ООН стараются как-то приглушенно их подавать, то есть из серии, что "ну вот есть еще информация, ее надо проверить". Когда же речь идет об информации, которую предоставляют Украина и США, это с готовностью подается и подается в качестве уже свершившегося факта", - отметил Полянский.Он добавил, что российская сторона продолжает бороться с этим явлением и, как ему кажется, "получается, потому что такая оголтелая подача информации по России на площадке ООН сейчас все-таки не наблюдается".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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россия, украина, оон, в мире, ближний восток, дмитрий полянский, израиль, хамас