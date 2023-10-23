https://ria.ru/20231023/odessa-1904570848.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская". РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T01:46

2023-10-23T01:46

2023-10-23T08:55

в мире

днепропетровская область

одесса

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900866831_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_015829169013c710cf33518aa53c1ca3.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская"."В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231023/trevoga-1904569168.html

днепропетровская область

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, одесса, вооруженные силы рф, украина