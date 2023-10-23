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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.10.2023
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01:46 23.10.2023 (обновлено: 08:55 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/odessa-1904570848.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:46
2023-10-23T08:55
в мире
днепропетровская область
одесса
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская".&quot;В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО&quot;, — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, одесса, вооруженные силы рф, украина
В мире, Днепропетровская область, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Думская": в Одессе произошли взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПоследствия взрыва в Одесской области
Последствия взрыва в Одесской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : ГСЧС Украины
Последствия взрыва в Одесской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская".
«

"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО", — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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В миреДнепропетровская областьОдессаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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