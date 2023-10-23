https://ria.ru/20231023/odessa-1904570848.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская". РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:46
2023-10-23T01:46
2023-10-23T08:55
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Думская"."В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231023/trevoga-1904569168.html
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в мире, днепропетровская область, одесса, вооруженные силы рф, украина
В мире, Днепропетровская область, Одесса, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Думская": в Одессе произошли взрывы