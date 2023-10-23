https://ria.ru/20231023/obrazovanie-1904742660.html
Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования
Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования - РИА Новости, 23.10.2023
Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:07
2023-10-23T17:07
2023-10-23T17:07
год педагога и наставника
образование
образование - общество
сн_образование
социальный навигатор
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_abfea6482def771ee26b297abc4f0019.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в России. "Буквально у меня недавно была встреча с Валентиной Ивановной, мы подробно тоже обсудили все текущие вопросы развития системы образования... Договорились о более тесном взаимодействии, в том числе, с участием сенаторов...", - сказал он в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым при участии главы республики Марий Эл Юрия Зайцева. Кравцов отметил, что ведомство постоянно находится "на связи" с Советом Федерации, обсуждаются все вопросы. Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, в свою очередь, поблагодарил Кравцова за внимание к региону. Дни республики Марий Эл проходят в Совете Федерации с 23 по 25 октября. -0-
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a9133a8fdcfe081e22f174696f52ec30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в России.
"Буквально у меня недавно была встреча с Валентиной Ивановной, мы подробно тоже обсудили все текущие вопросы развития системы образования... Договорились о более тесном взаимодействии, в том числе, с участием сенаторов...", - сказал он в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым при участии главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.
Кравцов отметил, что ведомство постоянно находится "на связи" с Советом Федерации, обсуждаются все вопросы.
Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, в свою очередь, поблагодарил Кравцова за внимание к региону.
Дни республики Марий Эл проходят в Совете Федерации с 23 по 25 октября. -0-