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Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования - РИА Новости, 23.10.2023
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Год педагога и наставника
 
17:07 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/obrazovanie-1904742660.html
Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования
Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования - РИА Новости, 23.10.2023
Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:07
2023-10-23T17:07
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в России. "Буквально у меня недавно была встреча с Валентиной Ивановной, мы подробно тоже обсудили все текущие вопросы развития системы образования... Договорились о более тесном взаимодействии, в том числе, с участием сенаторов...", - сказал он в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым при участии главы республики Марий Эл Юрия Зайцева. Кравцов отметил, что ведомство постоянно находится "на связи" с Советом Федерации, обсуждаются все вопросы. Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, в свою очередь, поблагодарил Кравцова за внимание к региону. Дни республики Марий Эл проходят в Совете Федерации с 23 по 25 октября. -0-
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Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество

Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в России.
"Буквально у меня недавно была встреча с Валентиной Ивановной, мы подробно тоже обсудили все текущие вопросы развития системы образования... Договорились о более тесном взаимодействии, в том числе, с участием сенаторов...", - сказал он в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым при участии главы республики Марий Эл Юрия Зайцева.
Кравцов отметил, что ведомство постоянно находится "на связи" с Советом Федерации, обсуждаются все вопросы.
Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, в свою очередь, поблагодарил Кравцова за внимание к региону.
Дни республики Марий Эл проходят в Совете Федерации с 23 по 25 октября. -0-
 
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