https://ria.ru/20231023/obrazovanie-1904742660.html

Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования

Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования - РИА Новости, 23.10.2023

Кравцов сообщил, что обсудил с Матвиенко вопросы развития образования

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:07

2023-10-23T17:07

2023-10-23T17:07

год педагога и наставника

образование

образование - общество

сн_образование

социальный навигатор

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867537751_0:0:2980:1676_1920x0_80_0_0_abfea6482def771ee26b297abc4f0019.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко текущие вопросы развития системы образования в России. "Буквально у меня недавно была встреча с Валентиной Ивановной, мы подробно тоже обсудили все текущие вопросы развития системы образования... Договорились о более тесном взаимодействии, в том числе, с участием сенаторов...", - сказал он в ходе встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым при участии главы республики Марий Эл Юрия Зайцева. Кравцов отметил, что ведомство постоянно находится "на связи" с Советом Федерации, обсуждаются все вопросы. Косачев, который представляет в Совете Федерации республику Марий Эл, в свою очередь, поблагодарил Кравцова за внимание к региону. Дни республики Марий Эл проходят в Совете Федерации с 23 по 25 октября. -0-

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор, общество