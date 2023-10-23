https://ria.ru/20231023/obrazovanie-1904687000.html

Завершается прием заявок на конкурс "ПРО Образование – 2023"

Завершается прием заявок на конкурс "ПРО Образование – 2023" - РИА Новости, 23.10.2023

Завершается прием заявок на конкурс "ПРО Образование – 2023"

Прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2023" завершится 27 октября, сообщили в Минпросвещения. В нем РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:05

2023-10-23T15:05

2023-10-23T15:05

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898002793_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d1c72605e1811da02d233fb9251236b8.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Прием заявок на Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование – 2023" завершится 27 октября, сообщили в Минпросвещения. В нем могут принять участие представители СМИ, индивидуальные журналисты, блогеры, а также педагоги, публикующие материалы по образовательной тематике, и сообщества образовательных организаций в социальных сетях.На конкурс уже поступило более 1500 заявок. Самыми популярными номинациями стали "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях", "Лучший материал про воспитание учащихся" и "Лучший материал о работе педагогов".Оценивать работы участников будет Экспертный совет, который сформирует перечень финалистов.Имена абсолютных победителей назовут 7 декабря в Москве на торжественной церемонии подведения итогов конкурса. Награды авторам лучших работ вручат представители Минпросвещения России, а также известные журналисты и общественные деятели.Всероссийский конкурс журналистских работ в области образования "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 заявок из 77 регионов страны, были вручены награды в 12 основных и пяти специальных номинациях. Особого внимания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про развитие системы образования и воспитания в социальной сети "ВКонтакте".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование