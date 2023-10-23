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Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО - РИА Новости, 23.10.2023
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17:54 23.10.2023 (обновлено: 18:05 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/nato-1904757307.html
Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО
Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО - РИА Новости, 23.10.2023
Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО
Премьер Швеции Ульф Кристерссон приветствовал известие о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать заявку о... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:54
2023-10-23T18:05
в мире
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон приветствовал известие о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать заявку о членстве Швеции в НАТО."Радостная новость, что президент Турции Эрдоган в настоящее время представил ратификационные документы в парламент Турции. Теперь парламенту остается разобраться с этим вопросом. Мы с нетерпением ждем вступления в НАТО", - написал премьер Швеции на своей странице в соцсети X.В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20230715/makron-1884294429.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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в мире, швеция, турция, нато
В мире, Швеция, Турция, НАТО
Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО

Кристерссон приветствовал просьбу Эрдогана ратифицировать членство Швеции в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон приветствовал известие о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать заявку о членстве Швеции в НАТО.
"Радостная новость, что президент Турции Эрдоган в настоящее время представил ратификационные документы в парламент Турции. Теперь парламенту остается разобраться с этим вопросом. Мы с нетерпением ждем вступления в НАТО", - написал премьер Швеции на своей странице в соцсети X.
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Макрон мешает расширению НАТО
15 июля, 08:00
В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.
Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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