https://ria.ru/20231023/nato-1904757307.html

Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО

Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО - РИА Новости, 23.10.2023

Швеция приветствовала просьбу Эрдогана ратифицировать ее членство в НАТО

Премьер Швеции Ульф Кристерссон приветствовал известие о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать заявку о... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:54

2023-10-23T17:54

2023-10-23T18:05

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер Швеции Ульф Кристерссон приветствовал известие о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать заявку о членстве Швеции в НАТО."Радостная новость, что президент Турции Эрдоган в настоящее время представил ратификационные документы в парламент Турции. Теперь парламенту остается разобраться с этим вопросом. Мы с нетерпением ждем вступления в НАТО", - написал премьер Швеции на своей странице в соцсети X.В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса.Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20230715/makron-1884294429.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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в мире, швеция, турция, нато