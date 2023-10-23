https://ria.ru/20231023/muzey-1904650349.html

Новое оборудование представили в музее Бальмонта в ивановской Шуе

Новое оборудование представили в музее Бальмонта в ивановской Шуе - РИА Новости, 23.10.2023

Новое оборудование представили в музее Бальмонта в ивановской Шуе

Новое техническое оборудование представили в литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта, расположенном в Шуе, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:52

2023-10-23T13:52

2023-10-23T13:52

ивановская область

шуя

константин бальмонт

станислав воскресенский

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новое техническое оборудование представили в литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта, расположенном в Шуе, сообщает пресс-служба администрации Ивановской области. В этом году культурному учреждению исполняется 55 лет. Оборудование было куплено по национальному проекту "Культура". Благодаря государственной поддержке краеведческий музей в малом городе Ивановской области стал современным и интерактивным. В учреждение поступили новые мобильные витрины, стенды, интерактивные столы, мультимедийный проекционный комплект с акустической системой, сенсорный киоск, специализированные шкафы, также приобретен книжный сканер. Как рассказали сотрудники этого культурного учреждения, посетители смогут увидеть экспонаты в новом свете. "Техническое оснащение музеев — это новое мероприятие национального проекта "Культура". И литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта одним из первых включился в этот проект. Мы уверены, что техническое оснащение позволит улучшить качество предоставляемых услуг, а также увеличить количество посещений, в том числе среди молодого поколения по Пушкинской карте", - рассказала директор департамента культуры и туризма Ивановской области Наталья Трофимова, ее слова приводит пресс-служба. Также к юбилею учреждения за счет средств муниципального бюджета на первом этаже был проведен ремонт. Музей каждый год выступает организатором Бальмонтовских чтений, поэтического фестиваля-конкурса "Планета Константин Бальмонт", детского фестиваля поэзии "Солнечный эльф", участвует в издании альманаха "Солнечная пряжа", а в текущем году вошел в национальный проект "Культура", инициированный президентом России Владимиром Путиным, отметили в пресс-службе. Ранее в своем выступлении губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231014/molokozavod-1902799894.html

https://ria.ru/20230929/ivanovo-1899512956.html

шуя

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шуя, константин бальмонт, станислав воскресенский