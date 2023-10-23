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Орешкин рассказал о трендах, определяющих развитие МСП в ближайшие годы - РИА Новости, 23.10.2023
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15:02 23.10.2023 (обновлено: 15:03 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/msp-1904685844.html
Орешкин рассказал о трендах, определяющих развитие МСП в ближайшие годы
Орешкин рассказал о трендах, определяющих развитие МСП в ближайшие годы - РИА Новости, 23.10.2023
Орешкин рассказал о трендах, определяющих развитие МСП в ближайшие годы
Помощник президента России Максим Орешкин назвал шесть ключевых трендов, которые будут определять трансформацию политики государства в сфере малого и среднего... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:02
2023-10-23T15:03
экономика
россия
максим орешкин
госдума рф
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин назвал шесть ключевых трендов, которые будут определять трансформацию политики государства в сфере малого и среднего предпринимательства на ближайшие десятилетия. "Я хотел бы сказать сегодня несколько слов о том, с какими вызовами, с какими трендами нам придется жить в будущем, соответствующим образом выстраивать нашу политику. Я бы отметил шесть ключевых элементов", - сказал Орешкин, выступая на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" в Госдуме. В качестве первого фактора он назвал новое освоение России, которое фактически началось в прошлом году. "Наши предприятия занимают освободившейся ниши на внутреннем рынке после ухода западных игроков, удовлетворяют активно растущий внутренний спрос", - отметил Орешкин, указав, что необходимо уделять особое внимание поддержке растущих российских брендов. Второй вызов - низкая безработица. По его мнению, это означает, что потенциал роста численности занятости в сфере МСП во многом исчерпан, и здесь важно повышать рост производительности труда, активно внедрять бережливое производство, повышать автоматизацию и роботизацию, удовлетворять расширяющийся внутренний спрос и увеличивать экспортный потенциал. "Третье. Благодаря росту рождаемости в нулевые и десятые годы этого века уже сегодня начался активный рост молодого поколения в возрасте 20-24 лет. К 2030-му году, например, в стране, по предварительным подсчетам, будет 8,3 миллиона граждан в этом возрасте, а к 35-му - уже 9,7 миллиона. Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Для малого и среднего бизнеса это означает наличие двух ключевых задач: первое - вовлечение молодых людей в предпринимательскую активность, второе - подготовка кадров для предприятий", - указал Орешкин. Четвертым вызовом он назвал быстрые технологические изменения в мире и задачи по обеспечению технологического суверенитета России. "Это означает необходимость опережающего роста высокотехнологичного производственного бизнеса. Это потребует изменения приоритетов инструментов поддержки малых и средних предприятий, развития новых продуктов финансового рынка", - продолжил помощник президента. Пятым фактором, определяющим развитие МСП, Орешкин назвал развитие электронной торговли, а шестым - изменение структуры внешней торговли. По его словам, экспортный акцент смещается на новые быстрорастущие, динамичный рынки и будут востребованы новые подходы и новые инструменты поддержки, в том числе активное использование платформ электронной торговли. "Мне кажется, это шесть ключевых факторов, которые будут предопределять трансформацию нашей политики в сфере малого и среднего предпринимательства на ближайшие десятилетия. Сегодня в активной фазе находится подготовка целей и задач по развитию нашей страны до 2030 года с перспективой до 2036 года. Сегодня, как и в 2018 году, важно, чтобы цели и задачи были поставлены действительно амбициозные", - сказал Орешкин. В целом, по мнению Орешкина, во многом именно малый и средний бизнес сыграл ключевую роль в прохождении сначала пандемийного кризиса, а затем и истории, связанной с западными санкциями. "Последние полтора года именно частный бизнес стал главной силой, позволившей наладить новые каналы поставок, новые способы платежей, разработать новые технологические и программные решения, создать тысячи новых брендов, которые сегодня с успехом заменяют продукцию западных компаний, покинувших наш рынок", - считает Орешкин.
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экономика, россия, максим орешкин, госдума рф
Экономика, Россия, Максим Орешкин, Госдума РФ
Орешкин рассказал о трендах, определяющих развитие МСП в ближайшие годы

Орешкин перечислил шесть ключевых трендов, определяющих развитие МСП

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Помощник президента России Максим Орешкин назвал шесть ключевых трендов, которые будут определять трансформацию политики государства в сфере малого и среднего предпринимательства на ближайшие десятилетия.
«
"Я хотел бы сказать сегодня несколько слов о том, с какими вызовами, с какими трендами нам придется жить в будущем, соответствующим образом выстраивать нашу политику. Я бы отметил шесть ключевых элементов", - сказал Орешкин, выступая на парламентских слушаниях на тему "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение" в Госдуме.
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В качестве первого фактора он назвал новое освоение России, которое фактически началось в прошлом году. "Наши предприятия занимают освободившейся ниши на внутреннем рынке после ухода западных игроков, удовлетворяют активно растущий внутренний спрос", - отметил Орешкин, указав, что необходимо уделять особое внимание поддержке растущих российских брендов.
Второй вызов - низкая безработица. По его мнению, это означает, что потенциал роста численности занятости в сфере МСП во многом исчерпан, и здесь важно повышать рост производительности труда, активно внедрять бережливое производство, повышать автоматизацию и роботизацию, удовлетворять расширяющийся внутренний спрос и увеличивать экспортный потенциал.
"Третье. Благодаря росту рождаемости в нулевые и десятые годы этого века уже сегодня начался активный рост молодого поколения в возрасте 20-24 лет. К 2030-му году, например, в стране, по предварительным подсчетам, будет 8,3 миллиона граждан в этом возрасте, а к 35-му - уже 9,7 миллиона. Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Для малого и среднего бизнеса это означает наличие двух ключевых задач: первое - вовлечение молодых людей в предпринимательскую активность, второе - подготовка кадров для предприятий", - указал Орешкин.
Четвертым вызовом он назвал быстрые технологические изменения в мире и задачи по обеспечению технологического суверенитета России. "Это означает необходимость опережающего роста высокотехнологичного производственного бизнеса. Это потребует изменения приоритетов инструментов поддержки малых и средних предприятий, развития новых продуктов финансового рынка", - продолжил помощник президента.
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Пятым фактором, определяющим развитие МСП, Орешкин назвал развитие электронной торговли, а шестым - изменение структуры внешней торговли. По его словам, экспортный акцент смещается на новые быстрорастущие, динамичный рынки и будут востребованы новые подходы и новые инструменты поддержки, в том числе активное использование платформ электронной торговли.
"Мне кажется, это шесть ключевых факторов, которые будут предопределять трансформацию нашей политики в сфере малого и среднего предпринимательства на ближайшие десятилетия. Сегодня в активной фазе находится подготовка целей и задач по развитию нашей страны до 2030 года с перспективой до 2036 года. Сегодня, как и в 2018 году, важно, чтобы цели и задачи были поставлены действительно амбициозные", - сказал Орешкин.
В целом, по мнению Орешкина, во многом именно малый и средний бизнес сыграл ключевую роль в прохождении сначала пандемийного кризиса, а затем и истории, связанной с западными санкциями. "Последние полтора года именно частный бизнес стал главной силой, позволившей наладить новые каналы поставок, новые способы платежей, разработать новые технологические и программные решения, создать тысячи новых брендов, которые сегодня с успехом заменяют продукцию западных компаний, покинувших наш рынок", - считает Орешкин.
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