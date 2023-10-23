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Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд

Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд - РИА Новости, 23.10.2023

Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 13 декабря 2023 года возобновляет прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Нижним Новгородом РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:06

2023-10-23T13:06

2023-10-23T19:27

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 13 декабря 2023 года возобновляет прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Нижним Новгородом и Минском, сообщила компания. Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском было прервано в 2020 году на фоне пандемии. "Возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском! Отправиться в республику Беларусь из города на Волге пассажиры смогут с 13 декабря" – говорится в сообщении ФПК в понедельник. Беспересадочные вагоны будут курсировать из Нижнего Новгорода по средам, из Минска – по пятницам. В пути предусмотрены остановки на станциях: Арзамас, Саранск, Пенза, Моршанск, Ряжск, Тула, Смоленск, Орша, Борисов и других. В составе поезда вагоны с кондиционерами, биотуалетами. Есть места для маломобильных пассажиров. ФПК в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между рядом городов России и Белоруссии, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.

https://ria.ru/20230806/kruizy-1888218801.html

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новости - туризм, нижний новгород, минск, белоруссия, федеральная пассажирская компания, туризм