Рейтинг@Mail.ru
Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:06 23.10.2023 (обновлено: 19:27 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/minsk-1904657098.html
Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд
Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд - РИА Новости, 23.10.2023
Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 13 декабря 2023 года возобновляет прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Нижним Новгородом РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:06
2023-10-23T19:27
туризм
новости - туризм
нижний новгород
минск
белоруссия
федеральная пассажирская компания
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807707973_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d27b8ff00c821ef60fba6e0eb082775d.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 13 декабря 2023 года возобновляет прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Нижним Новгородом и Минском, сообщила компания. Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском было прервано в 2020 году на фоне пандемии. "Возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском! Отправиться в республику Беларусь из города на Волге пассажиры смогут с 13 декабря" – говорится в сообщении ФПК в понедельник. Беспересадочные вагоны будут курсировать из Нижнего Новгорода по средам, из Минска – по пятницам. В пути предусмотрены остановки на станциях: Арзамас, Саранск, Пенза, Моршанск, Ряжск, Тула, Смоленск, Орша, Борисов и других. В составе поезда вагоны с кондиционерами, биотуалетами. Есть места для маломобильных пассажиров. ФПК в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между рядом городов России и Белоруссии, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.
https://ria.ru/20230806/kruizy-1888218801.html
нижний новгород
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/06/1807707973_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c9eaf9fc073278b31b91bb0a891b53b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, нижний новгород, минск, белоруссия, федеральная пассажирская компания, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Нижний Новгород, Минск, Белоруссия, Федеральная пассажирская компания, Туризм
Из Нижнего Новгорода в Минск запустят прямой поезд

ФПК: прямой поезд начнет ходить из Нижнего Новгорода в Минск с 13 декабря

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Проводница РЖД
Проводница РЖД - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 13 декабря 2023 года возобновляет прямые пассажирские железнодорожные перевозки между Нижним Новгородом и Минском, сообщила компания.
Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском было прервано в 2020 году на фоне пандемии.
"Возобновляем прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском! Отправиться в республику Беларусь из города на Волге пассажиры смогут с 13 декабря" – говорится в сообщении ФПК в понедельник.
Беспересадочные вагоны будут курсировать из Нижнего Новгорода по средам, из Минска – по пятницам. В пути предусмотрены остановки на станциях: Арзамас, Саранск, Пенза, Моршанск, Ряжск, Тула, Смоленск, Орша, Борисов и других. В составе поезда вагоны с кондиционерами, биотуалетами. Есть места для маломобильных пассажиров.
ФПК в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между рядом городов России и Белоруссии, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.
Проводник у скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать
6 августа, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмНижний НовгородМинскБелоруссияФедеральная пассажирская компанияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала