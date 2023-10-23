https://ria.ru/20231023/meduzy-1904753375.html

Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море

Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море - РИА Новости, 23.10.2023

Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море

Вспышка численности медуз в бассейне Азовского моря связана с его осолонением, это приводит к уменьшению численности многих видов рыб, сообщила руководитель... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:42

2023-10-23T17:42

2023-10-23T17:49

азовское море

российская академия наук

наталья мильчакова

симферополь

россия

наука

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Вспышка численности медуз в бассейне Азовского моря связана с его осолонением, это приводит к уменьшению численности многих видов рыб, сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского", кандидат биологических наук Наталья Мильчакова. "У нас накоплены всесезонные наблюдения по Азовскому морю, по крайней мере по его центральной части, в прикерченском районе. По итогам этих 10 экспедиций можно сделать один вывод, о чем знают ученые – Южный научный центр, о чем мы говорим и что наблюдаем – это осолонение Азовского моря, которое вызвало вспышку (численности – ред) желетелых – медуз, запасы которых возросли на порядки", - сказала Мильчакова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе. По словам ученого, это приводит к исчезновению или сокращению в несколько раз кормовой базы многих видов рыб. Поэтому, сказала Мильчакова, решение проблемы желетелых станет также решением проблемы восстановления водных биологических ресурсов моря. Изучение Азовского моря с помощью научных экспедиций по понятным причинам на данный момент невозможно, заявил на пресс-конференции научный руководитель Южного Научного центра РАН, академик Геннадий Матишов. Но подготовка программы его спасения необходима, сказал он. "Осолонение Азовского моря – циклично, оно было не один год, не один цикл. Пока мы будем думать, как бороться с осолонением, уже будет опреснение", - сказал Матишов. Для спасения Азовского моря от обмеления, загрязнения и осолонения необходима масштабная программа - стратегия, подготовленная профессионалами, настаивает ученый. Все малые реки, впадающие в Азовское море, требуют гидрохимических исследований, так как вода в них соленая, но не морская и не речная, отметил он.

https://ria.ru/20230801/meduzy-1887510107.html

https://ria.ru/20220829/meduzy-1811246488.html

азовское море

симферополь

россия

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азовское море, российская академия наук, наталья мильчакова, симферополь, россия