Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:42 23.10.2023 (обновлено: 17:49 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/meduzy-1904753375.html
Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море
Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море - РИА Новости, 23.10.2023
Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море
Вспышка численности медуз в бассейне Азовского моря связана с его осолонением, это приводит к уменьшению численности многих видов рыб, сообщила руководитель... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T17:42
2023-10-23T17:49
азовское море
российская академия наук
наталья мильчакова
симферополь
россия
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811244849_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebcb7cc320414db1db5202e538a0b649.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Вспышка численности медуз в бассейне Азовского моря связана с его осолонением, это приводит к уменьшению численности многих видов рыб, сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского", кандидат биологических наук Наталья Мильчакова. "У нас накоплены всесезонные наблюдения по Азовскому морю, по крайней мере по его центральной части, в прикерченском районе. По итогам этих 10 экспедиций можно сделать один вывод, о чем знают ученые – Южный научный центр, о чем мы говорим и что наблюдаем – это осолонение Азовского моря, которое вызвало вспышку (численности – ред) желетелых – медуз, запасы которых возросли на порядки", - сказала Мильчакова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе. По словам ученого, это приводит к исчезновению или сокращению в несколько раз кормовой базы многих видов рыб. Поэтому, сказала Мильчакова, решение проблемы желетелых станет также решением проблемы восстановления водных биологических ресурсов моря. Изучение Азовского моря с помощью научных экспедиций по понятным причинам на данный момент невозможно, заявил на пресс-конференции научный руководитель Южного Научного центра РАН, академик Геннадий Матишов. Но подготовка программы его спасения необходима, сказал он. "Осолонение Азовского моря – циклично, оно было не один год, не один цикл. Пока мы будем думать, как бороться с осолонением, уже будет опреснение", - сказал Матишов. Для спасения Азовского моря от обмеления, загрязнения и осолонения необходима масштабная программа - стратегия, подготовленная профессионалами, настаивает ученый. Все малые реки, впадающие в Азовское море, требуют гидрохимических исследований, так как вода в них соленая, но не морская и не речная, отметил он.
https://ria.ru/20230801/meduzy-1887510107.html
https://ria.ru/20220829/meduzy-1811246488.html
азовское море
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811244849_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_737ecdb5ed64224f91781ce625332536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азовское море, российская академия наук, наталья мильчакова, симферополь, россия
Азовское море, Российская академия наук, Наталья Мильчакова, Симферополь, Россия, Наука
Ученый объяснила взрывной рост численности медуз в Азовском море

Мильчакова: взрывной рост числа медуз в Азовском море связан с его осолонением

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСкопление медуз у побережья Азовского моря
Скопление медуз у побережья Азовского моря - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Скопление медуз у побережья Азовского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Вспышка численности медуз в бассейне Азовского моря связана с его осолонением, это приводит к уменьшению численности многих видов рыб, сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского", кандидат биологических наук Наталья Мильчакова.
«
"У нас накоплены всесезонные наблюдения по Азовскому морю, по крайней мере по его центральной части, в прикерченском районе. По итогам этих 10 экспедиций можно сделать один вывод, о чем знают ученые – Южный научный центр, о чем мы говорим и что наблюдаем – это осолонение Азовского моря, которое вызвало вспышку (численности – ред) желетелых – медуз, запасы которых возросли на порядки", - сказала Мильчакова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз
1 августа, 07:31
По словам ученого, это приводит к исчезновению или сокращению в несколько раз кормовой базы многих видов рыб. Поэтому, сказала Мильчакова, решение проблемы желетелых станет также решением проблемы восстановления водных биологических ресурсов моря.
Изучение Азовского моря с помощью научных экспедиций по понятным причинам на данный момент невозможно, заявил на пресс-конференции научный руководитель Южного Научного центра РАН, академик Геннадий Матишов. Но подготовка программы его спасения необходима, сказал он.
«
"Осолонение Азовского моря – циклично, оно было не один год, не один цикл. Пока мы будем думать, как бороться с осолонением, уже будет опреснение", - сказал Матишов.
Для спасения Азовского моря от обмеления, загрязнения и осолонения необходима масштабная программа - стратегия, подготовленная профессионалами, настаивает ученый. Все малые реки, впадающие в Азовское море, требуют гидрохимических исследований, так как вода в них соленая, но не морская и не речная, отметил он.
Женщина рассматривает медуз на побережье Азовского моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Выбросило на берег: чем вызвано нашествие медуз на пляжах Азовского моря
29 августа 2022, 12:22
 
НаукаАзовское мореРоссийская академия наукНаталья МильчаковаСимферопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала