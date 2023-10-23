https://ria.ru/20231023/lenoblast-1904615906.html
В Ленобласти появится крупный комплекс по производству протезов
В Ленобласти появится крупный комплекс по производству протезов - РИА Новости, 23.10.2023
В Ленобласти появится крупный комплекс по производству протезов
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил реализовать в регионе масштабный социальный проект с производством высокотехнологичных протезов,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:40
2023-10-23T11:40
2023-10-23T11:40
ленинградская область
александр дрозденко
всеволожский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил реализовать в регионе масштабный социальный проект с производством высокотехнологичных протезов, со строительством медицинского и реабилитационного центра, а также гостиницей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В комплексе будут предусмотрены места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. "Это проект не на год, это проект на десятилетия. Ленобласть возьмется за создание производства протезов, чтобы закрыть потребность всех детских и взрослых реабилитационных центров северо-запада. Принципиальная позиция - обеспечить современное производство отечественным оборудованием и комплектующими. Провел первое установочное совещание, определили, что производство и комплекс необходимых сопутствующих зданий можно разместить во Всеволожском районе, привлечем к работе Мультицентр", — сказал Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что кроме самого производства планируется разместить рядом центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации. Кроме того, появится мастерская по настройке и ремонту, гостиничный комплекс. Инфраструктура позволит научить людей применять все возможности протезов и поможет полностью вернуть их в социум.
https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, всеволожский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Всеволожский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил реализовать в регионе масштабный социальный проект с производством высокотехнологичных протезов, со строительством медицинского и реабилитационного центра, а также гостиницей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В комплексе будут предусмотрены места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
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"Это проект не на год, это проект на десятилетия. Ленобласть возьмется за создание производства протезов, чтобы закрыть потребность всех детских и взрослых реабилитационных центров северо-запада. Принципиальная позиция - обеспечить современное производство отечественным оборудованием и комплектующими. Провел первое установочное совещание, определили, что производство и комплекс необходимых сопутствующих зданий можно разместить во Всеволожском районе
, привлечем к работе Мультицентр", — сказал Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что кроме самого производства планируется разместить рядом центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации. Кроме того, появится мастерская по настройке и ремонту, гостиничный комплекс. Инфраструктура позволит научить людей применять все возможности протезов и поможет полностью вернуть их в социум.