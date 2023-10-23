https://ria.ru/20231023/lenoblast-1904615906.html

В Ленобласти появится крупный комплекс по производству протезов

В Ленобласти появится крупный комплекс по производству протезов - РИА Новости, 23.10.2023

В Ленобласти появится крупный комплекс по производству протезов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил реализовать в регионе масштабный социальный проект с производством высокотехнологичных протезов,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:40

2023-10-23T11:40

2023-10-23T11:40

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил реализовать в регионе масштабный социальный проект с производством высокотехнологичных протезов, со строительством медицинского и реабилитационного центра, а также гостиницей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В комплексе будут предусмотрены места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. "Это проект не на год, это проект на десятилетия. Ленобласть возьмется за создание производства протезов, чтобы закрыть потребность всех детских и взрослых реабилитационных центров северо-запада. Принципиальная позиция - обеспечить современное производство отечественным оборудованием и комплектующими. Провел первое установочное совещание, определили, что производство и комплекс необходимых сопутствующих зданий можно разместить во Всеволожском районе, привлечем к работе Мультицентр", — сказал Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что кроме самого производства планируется разместить рядом центры диагностики, реабилитации, лечебной физкультуры и адаптации. Кроме того, появится мастерская по настройке и ремонту, гостиничный комплекс. Инфраструктура позволит научить людей применять все возможности протезов и поможет полностью вернуть их в социум.

https://ria.ru/20231018/lenoblast-1903601649.html

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожский район