Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления
Насельники: Киево-Печерскую лавру перестали отапливать, в кельях холодно
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, в кельях похолодало, и монахи вынуждены греться при помощи электрообогревателей, сообщили РИА Новости насельники монастыря.
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"С лаврой не подписали новый договор на отопление, из-за этого в кельях очень холодно, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели, все очень мерзнут", – сказали собеседники агентства.
Ночью температура в Киеве падает до 7-8 градусов, идут дожди, а тепла в лавре нет, добавили они.
Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, он был освобожден после внесения залога.
Украинские власти постепенно опечатывают корпуса лавры, некоторыми уже пользуются раскольники из ПЦУ. Министерство культуры и информационной политики Украины 18 августа запретило преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступ к учебным корпусам на территории лавры. Русская православная церковь выразила протест против этого и призвала международные организации защитить старейшее православное учебное заведение.