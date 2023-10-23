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Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления - РИА Новости, 23.10.2023
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Религия
 
14:47 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/lavra-1904679242.html
Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления
Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления - РИА Новости, 23.10.2023
Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления
Киевские власти не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, в кельях похолодало, и монахи вынуждены греться при помощи электрообогревателей,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:47
2023-10-23T14:47
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
религия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, в кельях похолодало, и монахи вынуждены греться при помощи электрообогревателей, сообщили РИА Новости насельники монастыря. "С лаврой не подписали новый договор на отопление, из-за этого в кельях очень холодно, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели, все очень мерзнут", – сказали собеседники агентства. Ночью температура в Киеве падает до 7-8 градусов, идут дожди, а тепла в лавре нет, добавили они. Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, он был освобожден после внесения залога. Украинские власти постепенно опечатывают корпуса лавры, некоторыми уже пользуются раскольники из ПЦУ. Министерство культуры и информационной политики Украины 18 августа запретило преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступ к учебным корпусам на территории лавры. Русская православная церковь выразила протест против этого и призвала международные организации защитить старейшее православное учебное заведение.
https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html
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украина, киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, киево-печерская лавра, религия
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Религия
Монахи в Киево-Печерской лавре остались без отопления

Насельники: Киево-Печерскую лавру перестали отапливать, в кельях холодно

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киевские власти не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, в кельях похолодало, и монахи вынуждены греться при помощи электрообогревателей, сообщили РИА Новости насельники монастыря.
«
"С лаврой не подписали новый договор на отопление, из-за этого в кельях очень холодно, монахи вынуждены приносить электрические обогреватели, все очень мерзнут", – сказали собеседники агентства.
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"Киев подыграл Путину". Что стоит за принятием закона о запрете УПЦ
20 октября, 08:00
Ночью температура в Киеве падает до 7-8 градусов, идут дожди, а тепла в лавре нет, добавили они.
Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, он был освобожден после внесения залога.
Украинские власти постепенно опечатывают корпуса лавры, некоторыми уже пользуются раскольники из ПЦУ. Министерство культуры и информационной политики Украины 18 августа запретило преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступ к учебным корпусам на территории лавры. Русская православная церковь выразила протест против этого и призвала международные организации защитить старейшее православное учебное заведение.
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