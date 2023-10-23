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Источник: лидеры ХАМАС в целях безопасности самостоятельно покинули Турцию - РИА Новости, 23.10.2023
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20:36 23.10.2023 (обновлено: 20:40 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/khamas-1904798739.html
Источник: лидеры ХАМАС в целях безопасности самостоятельно покинули Турцию
Источник: лидеры ХАМАС в целях безопасности самостоятельно покинули Турцию - РИА Новости, 23.10.2023
Источник: лидеры ХАМАС в целях безопасности самостоятельно покинули Турцию
Руководство политического крыла палестинского движения ХАМАС во главе с Исмаилом Хания самостоятельно приняло решение покинуть территорию Турции после того, как РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T20:36
2023-10-23T20:40
в мире
израиль
турция
россия
исмаил хания
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
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АНТАКЬЯ (Турция), 23 окт – РИА Новости. Руководство политического крыла палестинского движения ХАМАС во главе с Исмаилом Хания самостоятельно приняло решение покинуть территорию Турции после того, как спецслужбы страны выразили свою неспособность защитить их от угроз со стороны Израиля, заявил РИА Новости источник в движении. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ранее назвала ложью сообщения СМИ о том, что власти якобы выгнали из страны руководство политического крыла ХАМАС. "Турецкая разведка встретилась с руководством ХАМАС 7 октября в 10.00 и сообщила ему, что турецкие власти не смогут обеспечить его безопасность в стране от угроз со стороны Израиля. После этого лидеры ХАМАС решили покинуть территорию Турции с началом войны", - сказал источник. Собеседник агентства также подтвердил заявление турецкой стороны о том, что руководство движения покинуло страну самостоятельно и без какого-либо давления со стороны Анкары. "Сообщения о том, что Турция попросила Исмаила Ханию и старшее руководство ХАМАС покинуть ее территорию, неверна", - добавил источник. Информационный портал al-Monitor со ссылкой на "свои источники" ранее сообщал, что власти Турции выгнали из страны Ханию, находившегося в Стамбуле 7 октября, в день начала эскалации палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/khamas-1904791559.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, израиль, турция, россия, исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Россия, Исмаил Хания, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: лидеры ХАМАС в целях безопасности самостоятельно покинули Турцию

Руководство ХАМАС в целях безопасности самостоятельно покинуло Турцию

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы
Палестинские бойцы - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы. Архивное фото
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АНТАКЬЯ (Турция), 23 окт – РИА Новости. Руководство политического крыла палестинского движения ХАМАС во главе с Исмаилом Хания самостоятельно приняло решение покинуть территорию Турции после того, как спецслужбы страны выразили свою неспособность защитить их от угроз со стороны Израиля, заявил РИА Новости источник в движении.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ранее назвала ложью сообщения СМИ о том, что власти якобы выгнали из страны руководство политического крыла ХАМАС.
"Турецкая разведка встретилась с руководством ХАМАС 7 октября в 10.00 и сообщила ему, что турецкие власти не смогут обеспечить его безопасность в стране от угроз со стороны Израиля. После этого лидеры ХАМАС решили покинуть территорию Турции с началом войны", - сказал источник.
Собеседник агентства также подтвердил заявление турецкой стороны о том, что руководство движения покинуло страну самостоятельно и без какого-либо давления со стороны Анкары. "Сообщения о том, что Турция попросила Исмаила Ханию и старшее руководство ХАМАС покинуть ее территорию, неверна", - добавил источник.
Информационный портал al-Monitor со ссылкой на "свои источники" ранее сообщал, что власти Турции выгнали из страны Ханию, находившегося в Стамбуле 7 октября, в день начала эскалации палестино-израильского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
ХАМАС рассматривает освобождение заложников в обмен на топливо, пишут СМИ
23 октября, 19:50
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
В миреИзраильТурцияРоссияИсмаил ХанияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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