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Израиль заставят платить и каяться - РИА Новости, 23.10.2023
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08:00 23.10.2023 (обновлено: 08:01 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
Израиль заставят платить и каяться
Израиль заставят платить и каяться - РИА Новости, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
В журнале Atlantic — одном из самых влиятельных политических изданий США — вышла установочная статья знатного бойца информационного фронта Энн Эплбаум "Атака... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:00
2023-10-23T08:01
аналитика
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
радослав сикорский
хамас
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В журнале Atlantic — одном из самых влиятельных политических изданий США — вышла установочная статья знатного бойца информационного фронта Энн Эплбаум "Атака Нетаньяху на демократию оставила Израиль неподготовленным". Краткое содержание: в проблемах Израиля вообще и в нападении ХАМАС в частности виноват "авторитарный" Биньямин Нетаньяху. Главный месседж — пока Израиль от этого "авторитария" не избавится, ему не видать победы.Довольно неожиданно звучит, не правда ли? Израиль еще не отошел от шока. Джо Байден пообещал своему союзнику помощь — послал в регион целый авианосец и даже пытается выбить у конгресса миллиарды долларов, чтобы на эти деньги Тель-Авив закупился оружием у американских же корпораций. И тут такой удар в спину.По идее, с премьер-министром Израиля Вашингтон должен был бы сейчас носиться так же, как с Зеленским. Принимать его в конгрессе, целовать руки, расхваливать, тетешкать, зарядить все свои инфопушки на его пиар. Тем более Украина все-таки молодой партнер (или партнерша?) Белого дома. А Израиль — старейший и преданнейший союзник. Но вот что-то пошло не так.Надо понимать, что Эплбаум — не просто рядовая пропагандистка. Она замужем за видным польским политиком Радославом Сикорским, она лауреат Пулитцера, член всевозможных редколлегий и влиятельных организаций, автор бесконечных рассуждений о том, как покончить с Россией. Ее карьера на ниве русофобии началась с монументального труда про ГУЛАГ, а продолжилась сотрудничеством с Навальным.Предки Эплбаум в свое время переехали в США из Белоруссии — отчего-то это заряжает ее на борьбу с нами до победного конца. В 2007 году пропагандистка читала в Москве лекцию по-русски под названием "Покаяние как социальный институт". Она требовала от нас каяться за ГУЛАГ по типу того, как немцы каются за холокост, и провести в стране "адекватные, нормальные люстрации".Видимо, "авторитарность" Нетаньяху в понимании Эплбаум — это отказ следовать откровенно враждебному антироссийскому курсу США. Израиль не примкнул к режиму санкций, не ведет против нас инфовойну, не хвалится поставками Украине, страна осталась открытой для россиян.Атака ХАМАС 7 октября дала Штатам прекрасный рычаг для давления на Тель-Авив. Если ЦАХАЛ не отомстит за свое поражение, Нетаньяху ждет крах. Для отмщения нужна помощь США — не только деньгами и оружием, но и информационной, дипломатической, политической поддержкой. А вся эта помощь идет в пакете с требованиями изменить политику в отношениях с Россией. Отсюда и параллели между ХАМАС и Путиным, которые настойчиво проводит Джо Байден. Цинично? Зато работает. Американцы — великие прагматики, хотя не забывают оборачивать свою бизнес-логику в риторические фантики типа защиты демократии.Чтобы посильнее надавить на союзника, американские СМИ раскручивают тему пропалестинских протестов в США. По всем экранам прошел новый захват Капитолия — на этот раз его штурмовали антиизраильские митингующие, которых свободно пропустила внутрь полиция и со всех точек засняли телекамеры.Широко обсуждается число пропалестинских симпатизантов среди избирателей США, голосующих за демократов. За последние годы одобрение Израиля в их рядах радикально снизилось. Согласно опросу Gallup, лишь 38 процентов демократов поддерживают еврейское государство, 49 — симпатизируют палестинцам. Поддержка Израиля в США остается высокой за счет республиканцев и "независимых" внепартийных избирателей. Однако правящая партия США в любой момент может сослаться на раскол в своих рядах и прикрутить вентиль "помощи" Израилю.Результаты исследования Gallup были опубликованы еще в марте, когда в израильских городах начались массовые протесты против судебной реформы. Злые языки в Израиле тогда говорили о том, что американцам было выгодно поддерживать эти протесты. Энн Эплбаум с огромной симпатией отзывается в своей статье о протестующих. Летом, в разгар митингов, она сама ездила в Израиль, разговаривала с демонстрантами, а сейчас использует свои интервью для обвинений Нетаньяху.Но еще выгоднее для США оказалось нападение ХАМАС на Израиль. Оно обеспечило Вашингтону возвращение на Ближний Восток в качестве решалы и позволило надавить на Тель-Авив, посмевший иметь свое мнение по внешнеполитическим вопросам.Много лет назад сенатор Байден сказал: "Если бы Израиля не было, его следовало бы выдумать". Перефразируя Сонного Джо — если бы атаки 7 октября не было, американцам стоило бы ее выдумать. Не хотелось бы вдаваться в конспирологию, но все-таки предельно странно выглядят и отказ легендарного "Железного купола", и внезапно оказавшаяся открытой граница с сектором Газа, и количество сверхсекретной информации, которую бойцы ХАМАС сумели неведомым образом получить, чтобы спланировать и успешно осуществить такое масштабное вторжение. О многочисленных непонятках этой истории открыто говорят израильские военные.Не хотелось бы думать, что в Вашингтоне способны на такую провокацию в отношении ближайшего союзника. Возможно, изначально задумка была менее кровавой, но потом все пошло не так, как предполагалось. Но даже если американцы тут не при делах, то из сегодняшней ситуации они стараются выжать все по максимуму.Давление на Израиль настолько ощутимо, что член правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман, понимая, чего требуют заокеанские патроны, уже разразился угрозами в адрес России. Его внезапная истерика выглядела бы такой же непонятной, как и статья Эплбаум. Но если целью США в палестино-израильском обострении является принуждение Израиля к конфронтации с Россией, то пазл складывается. И все становится на свои места.Другое дело, что обострение отношений с нашей страной делает одиночество Израиля абсолютно всеобъемлющим. У окруженной врагами страны не остается вообще никого. Но разве не этого добиваются в Вашингтоне?
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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аналитика, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, радослав сикорский, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ликуд
Аналитика, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Радослав Сикорский, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ликуд

Израиль заставят платить и каяться

© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTИзраильский солдат стоит на танке "Меркава"
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
Израильский солдат стоит на танке "Меркава"
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В журнале Atlantic — одном из самых влиятельных политических изданий США — вышла установочная статья знатного бойца информационного фронта Энн Эплбаум "Атака Нетаньяху на демократию оставила Израиль неподготовленным".
Краткое содержание: в проблемах Израиля вообще и в нападении ХАМАС в частности виноват "авторитарный" Биньямин Нетаньяху. Главный месседж — пока Израиль от этого "авторитария" не избавится, ему не видать победы.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Довольно неожиданно звучит, не правда ли? Израиль еще не отошел от шока. Джо Байден пообещал своему союзнику помощь — послал в регион целый авианосец и даже пытается выбить у конгресса миллиарды долларов, чтобы на эти деньги Тель-Авив закупился оружием у американских же корпораций. И тут такой удар в спину.
По идее, с премьер-министром Израиля Вашингтон должен был бы сейчас носиться так же, как с Зеленским. Принимать его в конгрессе, целовать руки, расхваливать, тетешкать, зарядить все свои инфопушки на его пиар. Тем более Украина все-таки молодой партнер (или партнерша?) Белого дома. А Израиль — старейший и преданнейший союзник. Но вот что-то пошло не так.
Надо понимать, что Эплбаум — не просто рядовая пропагандистка. Она замужем за видным польским политиком Радославом Сикорским, она лауреат Пулитцера, член всевозможных редколлегий и влиятельных организаций, автор бесконечных рассуждений о том, как покончить с Россией. Ее карьера на ниве русофобии началась с монументального труда про ГУЛАГ, а продолжилась сотрудничеством с Навальным.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Предки Эплбаум в свое время переехали в США из Белоруссии — отчего-то это заряжает ее на борьбу с нами до победного конца. В 2007 году пропагандистка читала в Москве лекцию по-русски под названием "Покаяние как социальный институт". Она требовала от нас каяться за ГУЛАГ по типу того, как немцы каются за холокост, и провести в стране "адекватные, нормальные люстрации".
Видимо, "авторитарность" Нетаньяху в понимании Эплбаум — это отказ следовать откровенно враждебному антироссийскому курсу США. Израиль не примкнул к режиму санкций, не ведет против нас инфовойну, не хвалится поставками Украине, страна осталась открытой для россиян.
Атака ХАМАС 7 октября дала Штатам прекрасный рычаг для давления на Тель-Авив. Если ЦАХАЛ не отомстит за свое поражение, Нетаньяху ждет крах. Для отмщения нужна помощь США — не только деньгами и оружием, но и информационной, дипломатической, политической поддержкой. А вся эта помощь идет в пакете с требованиями изменить политику в отношениях с Россией. Отсюда и параллели между ХАМАС и Путиным, которые настойчиво проводит Джо Байден. Цинично? Зато работает. Американцы — великие прагматики, хотя не забывают оборачивать свою бизнес-логику в риторические фантики типа защиты демократии.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Чтобы посильнее надавить на союзника, американские СМИ раскручивают тему пропалестинских протестов в США. По всем экранам прошел новый захват Капитолия — на этот раз его штурмовали антиизраильские митингующие, которых свободно пропустила внутрь полиция и со всех точек засняли телекамеры.
Широко обсуждается число пропалестинских симпатизантов среди избирателей США, голосующих за демократов. За последние годы одобрение Израиля в их рядах радикально снизилось. Согласно опросу Gallup, лишь 38 процентов демократов поддерживают еврейское государство, 49 — симпатизируют палестинцам. Поддержка Израиля в США остается высокой за счет республиканцев и "независимых" внепартийных избирателей. Однако правящая партия США в любой момент может сослаться на раскол в своих рядах и прикрутить вентиль "помощи" Израилю.
Результаты исследования Gallup были опубликованы еще в марте, когда в израильских городах начались массовые протесты против судебной реформы. Злые языки в Израиле тогда говорили о том, что американцам было выгодно поддерживать эти протесты. Энн Эплбаум с огромной симпатией отзывается в своей статье о протестующих. Летом, в разгар митингов, она сама ездила в Израиль, разговаривала с демонстрантами, а сейчас использует свои интервью для обвинений Нетаньяху.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Но еще выгоднее для США оказалось нападение ХАМАС на Израиль. Оно обеспечило Вашингтону возвращение на Ближний Восток в качестве решалы и позволило надавить на Тель-Авив, посмевший иметь свое мнение по внешнеполитическим вопросам.
Много лет назад сенатор Байден сказал: "Если бы Израиля не было, его следовало бы выдумать". Перефразируя Сонного Джо — если бы атаки 7 октября не было, американцам стоило бы ее выдумать. Не хотелось бы вдаваться в конспирологию, но все-таки предельно странно выглядят и отказ легендарного "Железного купола", и внезапно оказавшаяся открытой граница с сектором Газа, и количество сверхсекретной информации, которую бойцы ХАМАС сумели неведомым образом получить, чтобы спланировать и успешно осуществить такое масштабное вторжение. О многочисленных непонятках этой истории открыто говорят израильские военные.
Не хотелось бы думать, что в Вашингтоне способны на такую провокацию в отношении ближайшего союзника. Возможно, изначально задумка была менее кровавой, но потом все пошло не так, как предполагалось. Но даже если американцы тут не при делах, то из сегодняшней ситуации они стараются выжать все по максимуму.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
Давление на Израиль настолько ощутимо, что член правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман, понимая, чего требуют заокеанские патроны, уже разразился угрозами в адрес России. Его внезапная истерика выглядела бы такой же непонятной, как и статья Эплбаум. Но если целью США в палестино-израильском обострении является принуждение Израиля к конфронтации с Россией, то пазл складывается. И все становится на свои места.
Другое дело, что обострение отношений с нашей страной делает одиночество Израиля абсолютно всеобъемлющим. У окруженной врагами страны не остается вообще никого. Но разве не этого добиваются в Вашингтоне?
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
 
АналитикаИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденРадослав СикорскийХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛикуд
 
 
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