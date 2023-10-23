https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

Израиль заставят платить и каяться

Израиль заставят платить и каяться - РИА Новости, 23.10.2023

Израиль заставят платить и каяться

В журнале Atlantic — одном из самых влиятельных политических изданий США — вышла установочная статья знатного бойца информационного фронта Энн Эплбаум "Атака... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:00

2023-10-23T08:01

аналитика

израиль

сша

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

джо байден

радослав сикорский

хамас

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В журнале Atlantic — одном из самых влиятельных политических изданий США — вышла установочная статья знатного бойца информационного фронта Энн Эплбаум "Атака Нетаньяху на демократию оставила Израиль неподготовленным". Краткое содержание: в проблемах Израиля вообще и в нападении ХАМАС в частности виноват "авторитарный" Биньямин Нетаньяху. Главный месседж — пока Израиль от этого "авторитария" не избавится, ему не видать победы.Довольно неожиданно звучит, не правда ли? Израиль еще не отошел от шока. Джо Байден пообещал своему союзнику помощь — послал в регион целый авианосец и даже пытается выбить у конгресса миллиарды долларов, чтобы на эти деньги Тель-Авив закупился оружием у американских же корпораций. И тут такой удар в спину.По идее, с премьер-министром Израиля Вашингтон должен был бы сейчас носиться так же, как с Зеленским. Принимать его в конгрессе, целовать руки, расхваливать, тетешкать, зарядить все свои инфопушки на его пиар. Тем более Украина все-таки молодой партнер (или партнерша?) Белого дома. А Израиль — старейший и преданнейший союзник. Но вот что-то пошло не так.Надо понимать, что Эплбаум — не просто рядовая пропагандистка. Она замужем за видным польским политиком Радославом Сикорским, она лауреат Пулитцера, член всевозможных редколлегий и влиятельных организаций, автор бесконечных рассуждений о том, как покончить с Россией. Ее карьера на ниве русофобии началась с монументального труда про ГУЛАГ, а продолжилась сотрудничеством с Навальным.Предки Эплбаум в свое время переехали в США из Белоруссии — отчего-то это заряжает ее на борьбу с нами до победного конца. В 2007 году пропагандистка читала в Москве лекцию по-русски под названием "Покаяние как социальный институт". Она требовала от нас каяться за ГУЛАГ по типу того, как немцы каются за холокост, и провести в стране "адекватные, нормальные люстрации".Видимо, "авторитарность" Нетаньяху в понимании Эплбаум — это отказ следовать откровенно враждебному антироссийскому курсу США. Израиль не примкнул к режиму санкций, не ведет против нас инфовойну, не хвалится поставками Украине, страна осталась открытой для россиян.Атака ХАМАС 7 октября дала Штатам прекрасный рычаг для давления на Тель-Авив. Если ЦАХАЛ не отомстит за свое поражение, Нетаньяху ждет крах. Для отмщения нужна помощь США — не только деньгами и оружием, но и информационной, дипломатической, политической поддержкой. А вся эта помощь идет в пакете с требованиями изменить политику в отношениях с Россией. Отсюда и параллели между ХАМАС и Путиным, которые настойчиво проводит Джо Байден. Цинично? Зато работает. Американцы — великие прагматики, хотя не забывают оборачивать свою бизнес-логику в риторические фантики типа защиты демократии.Чтобы посильнее надавить на союзника, американские СМИ раскручивают тему пропалестинских протестов в США. По всем экранам прошел новый захват Капитолия — на этот раз его штурмовали антиизраильские митингующие, которых свободно пропустила внутрь полиция и со всех точек засняли телекамеры.Широко обсуждается число пропалестинских симпатизантов среди избирателей США, голосующих за демократов. За последние годы одобрение Израиля в их рядах радикально снизилось. Согласно опросу Gallup, лишь 38 процентов демократов поддерживают еврейское государство, 49 — симпатизируют палестинцам. Поддержка Израиля в США остается высокой за счет республиканцев и "независимых" внепартийных избирателей. Однако правящая партия США в любой момент может сослаться на раскол в своих рядах и прикрутить вентиль "помощи" Израилю.Результаты исследования Gallup были опубликованы еще в марте, когда в израильских городах начались массовые протесты против судебной реформы. Злые языки в Израиле тогда говорили о том, что американцам было выгодно поддерживать эти протесты. Энн Эплбаум с огромной симпатией отзывается в своей статье о протестующих. Летом, в разгар митингов, она сама ездила в Израиль, разговаривала с демонстрантами, а сейчас использует свои интервью для обвинений Нетаньяху.Но еще выгоднее для США оказалось нападение ХАМАС на Израиль. Оно обеспечило Вашингтону возвращение на Ближний Восток в качестве решалы и позволило надавить на Тель-Авив, посмевший иметь свое мнение по внешнеполитическим вопросам.Много лет назад сенатор Байден сказал: "Если бы Израиля не было, его следовало бы выдумать". Перефразируя Сонного Джо — если бы атаки 7 октября не было, американцам стоило бы ее выдумать. Не хотелось бы вдаваться в конспирологию, но все-таки предельно странно выглядят и отказ легендарного "Железного купола", и внезапно оказавшаяся открытой граница с сектором Газа, и количество сверхсекретной информации, которую бойцы ХАМАС сумели неведомым образом получить, чтобы спланировать и успешно осуществить такое масштабное вторжение. О многочисленных непонятках этой истории открыто говорят израильские военные.Не хотелось бы думать, что в Вашингтоне способны на такую провокацию в отношении ближайшего союзника. Возможно, изначально задумка была менее кровавой, но потом все пошло не так, как предполагалось. Но даже если американцы тут не при делах, то из сегодняшней ситуации они стараются выжать все по максимуму.Давление на Израиль настолько ощутимо, что член правящей партии "Ликуд" Амир Вейтман, понимая, чего требуют заокеанские патроны, уже разразился угрозами в адрес России. Его внезапная истерика выглядела бы такой же непонятной, как и статья Эплбаум. Но если целью США в палестино-израильском обострении является принуждение Израиля к конфронтации с Россией, то пазл складывается. И все становится на свои места.Другое дело, что обострение отношений с нашей страной делает одиночество Израиля абсолютно всеобъемлющим. У окруженной врагами страны не остается вообще никого. Но разве не этого добиваются в Вашингтоне?

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, радослав сикорский, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ликуд