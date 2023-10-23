В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья
Прокуратура: в Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит статья
Машина Прокуратуры РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мини-ферму по выращиванию галлюциногенных грибов обнаружили дома у жителя Алтайского края после того, как мужчина едва не умер, наевшись своего "урожая", уголовное дело передали в суд, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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"Прокуратурой Бийского района Алтайского края утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя… В сентябре 2023 года в медицинское учреждение со следами отравления неизвестным ядом был доставлен житель Бийского района. В течение нескольких суток ему, пребывающему в коматозном состоянии, проводились интенсивные реанимационные мероприятия. Врачам удалось вывести пациента из жизнеугрожающего состояния. В дальнейшем было установлено, что мужчина, используя споры наркосодержащих грибов, стал культивировать их по месту жительства", - рассказала Антошкина.
Следователей поразила хозяйственность мужчины, который организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам.
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"При допросе мужчина пояснил, что знал о наркотических свойствах выращиваемых грибов и имеющемся запрете их культивации… Свою вину в совершении данного преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено прокурором в суд, которому предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему. Часть первая статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" – ред.) предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы", - добавила Антошкина.