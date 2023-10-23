Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/ferma-1904590726.html
В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья
В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья - РИА Новости, 23.10.2023
В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья
Мини-ферму по выращиванию галлюциногенных грибов обнаружили дома у жителя Алтайского края после того, как мужчина едва не умер, наевшись своего "урожая",... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:13
2023-10-23T09:13
происшествия
здоровье - общество
алтайский край
бийский район
россия
наркотики
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/97/1015119770_0:6:2318:1310_1920x0_80_0_0_719a7904e2b63157aec38f1f64913a95.jpg
БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мини-ферму по выращиванию галлюциногенных грибов обнаружили дома у жителя Алтайского края после того, как мужчина едва не умер, наевшись своего "урожая", уголовное дело передали в суд, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Прокуратурой Бийского района Алтайского края утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя… В сентябре 2023 года в медицинское учреждение со следами отравления неизвестным ядом был доставлен житель Бийского района. В течение нескольких суток ему, пребывающему в коматозном состоянии, проводились интенсивные реанимационные мероприятия. Врачам удалось вывести пациента из жизнеугрожающего состояния. В дальнейшем было установлено, что мужчина, используя споры наркосодержащих грибов, стал культивировать их по месту жительства", - рассказала Антошкина. Следователей поразила хозяйственность мужчины, который организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам. "При допросе мужчина пояснил, что знал о наркотических свойствах выращиваемых грибов и имеющемся запрете их культивации… Свою вину в совершении данного преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено прокурором в суд, которому предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему. Часть первая статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" – ред.) предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы", - добавила Антошкина.
https://ria.ru/20230524/ferma-1873870760.html
https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html
алтайский край
бийский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/97/1015119770_283:0:2036:1315_1920x0_80_0_0_ce6d495f77f1126502e4ceb8b3b47343.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, алтайский край, бийский район, россия, наркотики, общество
Происшествия, Здоровье - Общество, Алтайский край, Бийский район, Россия, Наркотики, Общество
В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья

Прокуратура: в Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит статья

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМашина Прокуратуры РФ
Машина Прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Машина Прокуратуры РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мини-ферму по выращиванию галлюциногенных грибов обнаружили дома у жителя Алтайского края после того, как мужчина едва не умер, наевшись своего "урожая", уголовное дело передали в суд, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина.
«
"Прокуратурой Бийского района Алтайского края утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя… В сентябре 2023 года в медицинское учреждение со следами отравления неизвестным ядом был доставлен житель Бийского района. В течение нескольких суток ему, пребывающему в коматозном состоянии, проводились интенсивные реанимационные мероприятия. Врачам удалось вывести пациента из жизнеугрожающего состояния. В дальнейшем было установлено, что мужчина, используя споры наркосодержащих грибов, стал культивировать их по месту жительства", - рассказала Антошкина.
Культивирование конопли - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Житель Петербурга выращивал 150 кустов конопли в съемной квартире в Пушкине
24 мая, 14:38
Следователей поразила хозяйственность мужчины, который организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам.
«
"При допросе мужчина пояснил, что знал о наркотических свойствах выращиваемых грибов и имеющемся запрете их культивации… Свою вину в совершении данного преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено прокурором в суд, которому предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему. Часть первая статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" – ред.) предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы", - добавила Антошкина.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Госдуме заявили, что 32 страны уже приравняли вейпы к наркотикам
17 октября, 13:52
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАлтайский крайБийский районРоссияНаркотикиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала