https://ria.ru/20231023/ferma-1904590726.html

В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья

В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья - РИА Новости, 23.10.2023

В Алтайском крае едва не погибшему "наркофермеру" грозит уголовная статья

Мини-ферму по выращиванию галлюциногенных грибов обнаружили дома у жителя Алтайского края после того, как мужчина едва не умер, наевшись своего "урожая",... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:13

2023-10-23T09:13

2023-10-23T09:13

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БАРНАУЛ, 23 окт - РИА Новости. Мини-ферму по выращиванию галлюциногенных грибов обнаружили дома у жителя Алтайского края после того, как мужчина едва не умер, наевшись своего "урожая", уголовное дело передали в суд, сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Прокуратурой Бийского района Алтайского края утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя… В сентябре 2023 года в медицинское учреждение со следами отравления неизвестным ядом был доставлен житель Бийского района. В течение нескольких суток ему, пребывающему в коматозном состоянии, проводились интенсивные реанимационные мероприятия. Врачам удалось вывести пациента из жизнеугрожающего состояния. В дальнейшем было установлено, что мужчина, используя споры наркосодержащих грибов, стал культивировать их по месту жительства", - рассказала Антошкина. Следователей поразила хозяйственность мужчины, который организовал настоящую мини-ферму со специальным оборудованием прямо у себя на кухне. По его словам, полученный "продукт" он употреблял сам. "При допросе мужчина пояснил, что знал о наркотических свойствах выращиваемых грибов и имеющемся запрете их культивации… Свою вину в совершении данного преступления он признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено прокурором в суд, которому предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему. Часть первая статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры" – ред.) предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы", - добавила Антошкина.

https://ria.ru/20230524/ferma-1873870760.html

https://ria.ru/20231017/veypy-1903317617.html

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происшествия, здоровье - общество, алтайский край, бийский район, россия, наркотики, общество