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Комитет Совфеда поддержал отмену уведомления генсека СЕ о введении ЧС - РИА Новости, 23.10.2023
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11:30 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/chs-1904613485.html
Комитет Совфеда поддержал отмену уведомления генсека СЕ о введении ЧС
Комитет Совфеда поддержал отмену уведомления генсека СЕ о введении ЧС - РИА Новости, 23.10.2023
Комитет Совфеда поддержал отмену уведомления генсека СЕ о введении ЧС
Комитет Совфеда по международным делам поддержал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в РФ военного или чрезвычайного положения,... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:30
2023-10-23T11:30
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам поддержал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в РФ военного или чрезвычайного положения, сообщила РИА Новости член комитета верхней палаты по международным делам Наталья Никонорова. "Единогласно поддержали отмену уведомления СЕ", - сказала сенатор. Первый зампред международного комитета Владимир Джабаров ранее сообщал РИА Новости, что палата намерена рассмотреть этот закон на заседании 25 октября, сенаторы его поддержат. Госдума ранее приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. "Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", - подчеркнул Джабаров. Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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политика, россия, совет федерации рф, совет европы
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Совет Европы
Комитет Совфеда поддержал отмену уведомления генсека СЕ о введении ЧС

Комитет Совфеда поддержал отмену уведомления генсека СЕ о введении ЧС в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Комитет Совфеда по международным делам поддержал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в РФ военного или чрезвычайного положения, сообщила РИА Новости член комитета верхней палаты по международным делам Наталья Никонорова.
"Единогласно поддержали отмену уведомления СЕ", - сказала сенатор. Первый зампред международного комитета Владимир Джабаров ранее сообщал РИА Новости, что палата намерена рассмотреть этот закон на заседании 25 октября, сенаторы его поддержат.
Госдума ранее приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. "Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", - подчеркнул Джабаров.
Россия 15 марта 2022 года официально вышла из Совета Европы. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. До этого права России в КМСЕ и ПАСЕ были ограничены в связи с ситуацией вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Москва вышла из Совета Европы, так как не хотела быть "мальчиком для битья". Москва была одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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