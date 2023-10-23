https://ria.ru/20231023/borrel-1904605182.html

Боррель ответил на обвинения в адрес ЕС в двойных стандартах

Боррель ответил на обвинения в адрес ЕС в двойных стандартах - РИА Новости, 23.10.2023

Боррель ответил на обвинения в адрес ЕС в двойных стандартах

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после обвинений ЕС в двойных стандартах заявил, что Евросоюз должен "демонстрировать" беспокойство и о погибших в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:55

2023-10-23T10:55

2023-10-23T10:55

в мире

израиль

палестина

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после обвинений ЕС в двойных стандартах заявил, что Евросоюз должен "демонстрировать" беспокойство и о погибших в Палестине, при этом он назвал их "жертвами ХАМАС", сняв за это ответственность с Израиля. "Мы должны внимательно относиться к тому, чтобы демонстрировать одинаковую озабоченность в связи с гибелью любого гражданского… Мы демонстрируем сильную поддержку Израилю, который столкнулся с одной из самых больших атак на еврейское население, это необходимо осуждать, мы это делаем. Но мы также должны учитывать гибель палестинцев, которые также являются жертвами ХАМАС", - сказал глава дипломатии Евросоюза пред началом заседания Совета глав МИД Евросоюза в Люксембурге. Сразу после обострения палестино-израильского конфликта ЕС в своих многочисленных заявлениях поддерживал только Израиль, подчеркивая его право на самооборону, и тем самым оправдывая неизбирательные удары по сектору Газа. Член Еврокомиссии Оливер Вархелли заявил об остановке всей помощи и сотрудничества с Палестиной. Позднее из-за резкой критики такой позиции в странах ЕС и обвинений в двойных стандартах, звучавших из уст представителей европейской общественности и журналистов, в частности, в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, еврочиновники несколько смягчили позицию, однако к прекращению огня не призывали. Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и главе Евросовета Шарлю Мишелю пришлось пояснять и на ходу корректировать жесткие заявления ЕК. Вся помощь Палестине была "восстановлена", а Израиль стали призывать к соблюдению международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас