https://ria.ru/20231023/armiya-1904581813.html
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко - РИА Новости, 23.10.2023
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:33
2023-10-23T07:33
2023-10-23T07:35
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, и купянском направлениях. С 14 по 20 октября отражена 61 атака украинских войск",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что суммарные потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 4 тысяч человек личного состава, 26 танков, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 51 различных артиллерийских систем и орудий.
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко
Марочко: армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках фронта за неделю