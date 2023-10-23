https://ria.ru/20231023/armiya-1904581813.html

Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко

Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко - РИА Новости, 23.10.2023

Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко

Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T07:33

2023-10-23T07:33

2023-10-23T07:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

андрей марочко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg

ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, и купянском направлениях. С 14 по 20 октября отражена 61 атака украинских войск",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что суммарные потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 4 тысяч человек личного состава, 26 танков, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 51 различных артиллерийских систем и орудий.

https://ria.ru/20231023/poteri-1904581311.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко