Рейтинг@Mail.ru
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 23.10.2023 (обновлено: 07:35 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/armiya-1904581813.html
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко - РИА Новости, 23.10.2023
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T07:33
2023-10-23T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, и купянском направлениях. С 14 по 20 октября отражена 61 атака украинских войск",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что суммарные потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 4 тысяч человек личного состава, 26 танков, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 51 различных артиллерийских систем и орудий.
https://ria.ru/20231023/poteri-1904581311.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4b78920920b47a250fccbe20042fc9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
Армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках за неделю, заявил Марочко

Марочко: армия России отбила 61 атаку ВСУ на трех участках фронта за неделю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на минувшей неделе отбили 61 атаку украинских войск на южнодонецком, краснолиманском и купянском участках фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, и купянском направлениях. С 14 по 20 октября отражена 61 атака украинских войск",- сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что суммарные потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 4 тысяч человек личного состава, 26 танков, 62 единицы различных боевых бронированных машин, 51 различных артиллерийских систем и орудий.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели
07:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала