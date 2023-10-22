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В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад - РИА Новости, 22.10.2023
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10:44 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/zhenschina-1904467245.html
В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад
В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад - РИА Новости, 22.10.2023
В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад
Пропавшая в лесу в Ленобласти неделю назад 65-летняя женщина, которая, предположительно, могла встретить медведя, найдена мертвой, сообщает региональная... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:44
2023-10-22T10:44
происшествия
ленинградская область
лужский район
тосно
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пропавшая в лесу в Ленобласти неделю назад 65-летняя женщина, которая, предположительно, могла встретить медведя, найдена мертвой, сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.Женщина 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района, взяв с собой ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях сообщали, что женщина якобы звонила из леса и говорила, что повстречала медведя и убегает от него. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает. В поисках пропавшей участвовали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы, а также местные жители. "Двадцать первого октября добровольцы "ЛизаАлерт" обнаружили тело женщины. Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", - информирует региональная аварийно-спасательная служба.
https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html
ленинградская область
лужский район
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происшествия, ленинградская область, лужский район, тосно
Происшествия, Ленинградская область, Лужский район, Тосно
В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад

В Ленинградской области нашли в лесу тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины

© Аварийно-спасательная служба ЛОПоиск пропавшей женщины в Лужском районе Ленинградской области
Поиск пропавшей женщины в Лужском районе Ленинградской области
© Аварийно-спасательная служба ЛО
Поиск пропавшей женщины в Лужском районе Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пропавшая в лесу в Ленобласти неделю назад 65-летняя женщина, которая, предположительно, могла встретить медведя, найдена мертвой, сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.
Женщина 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района, взяв с собой ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях сообщали, что женщина якобы звонила из леса и говорила, что повстречала медведя и убегает от него. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает. В поисках пропавшей участвовали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы, а также местные жители.
«
"Двадцать первого октября добровольцы "ЛизаАлерт" обнаружили тело женщины. Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", - информирует региональная аварийно-спасательная служба.
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ПроисшествияЛенинградская областьЛужский районТосно
 
 
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