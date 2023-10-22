В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад
В Ленинградской области нашли в лесу тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины
© Аварийно-спасательная служба ЛОПоиск пропавшей женщины в Лужском районе Ленинградской области
© Аварийно-спасательная служба ЛО
Поиск пропавшей женщины в Лужском районе Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пропавшая в лесу в Ленобласти неделю назад 65-летняя женщина, которая, предположительно, могла встретить медведя, найдена мертвой, сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.
Женщина 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района, взяв с собой ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях сообщали, что женщина якобы звонила из леса и говорила, что повстречала медведя и убегает от него. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает. В поисках пропавшей участвовали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы, а также местные жители.
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"Двадцать первого октября добровольцы "ЛизаАлерт" обнаружили тело женщины. Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", - информирует региональная аварийно-спасательная служба.