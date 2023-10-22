https://ria.ru/20231022/zhenschina-1904467245.html

В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад

В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад - РИА Новости, 22.10.2023

В Ленинградской области нашли тело женщины, пропавшей неделю назад

Пропавшая в лесу в Ленобласти неделю назад 65-летняя женщина, которая, предположительно, могла встретить медведя, найдена мертвой, сообщает региональная... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:44

2023-10-22T10:44

2023-10-22T10:44

происшествия

ленинградская область

лужский район

тосно

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пропавшая в лесу в Ленобласти неделю назад 65-летняя женщина, которая, предположительно, могла встретить медведя, найдена мертвой, сообщает региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.Женщина 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района, взяв с собой ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях сообщали, что женщина якобы звонила из леса и говорила, что повстречала медведя и убегает от него. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости не располагает. В поисках пропавшей участвовали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы, а также местные жители. "Двадцать первого октября добровольцы "ЛизаАлерт" обнаружили тело женщины. Помощь в эвакуации оказывали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно и добровольцы транспортировали погибшую из леса и передали сотрудникам полиции", - информирует региональная аварийно-спасательная служба.

https://ria.ru/20230810/devushka-1889202722.html

ленинградская область

лужский район

тосно

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, лужский район, тосно