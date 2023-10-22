https://ria.ru/20231022/websummit-1904445386.html

Исполнительный директор Web Summit покинул пост после слов об Израиле

Исполнительный директор Web Summit покинул пост после слов об Израиле - РИА Новости, 22.10.2023

Исполнительный директор Web Summit покинул пост после слов об Израиле

Учредитель и исполнительный директор технологической выставки Web Summit Пэдди Косгрейв покинул свой пост в субботу после заявлений о палестино-израильском... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T02:13

2023-10-22T02:13

2023-10-22T09:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учредитель и исполнительный директор технологической выставки Web Summit Пэдди Косгрейв покинул свой пост в субботу после заявлений о палестино-израильском конфликте, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Косгрейва. Учредитель крупнейшей технологической конференции в мире 13 октября написал в соцсети Х, что "шокирован выражениями и действиями многих западных лидеров и правительств" относительно палестино-израильского конфликта. "Военные преступления остаются военными преступлениями, даже когда они совершаются союзниками", - написал он. Как отмечает Рейтер, после этого заявления некоторые технологические компании и инвестора отказались от участия в конференции в Португалии, которая должна состояться в следующем месяце. "Исполнительный директор и основатель Web Summit Пэдди Косгрейв в субботу ушел в отставку", - говорится в сообщении. Косгрейв, чьи слова приводит агентство, заявил, что его комментарии стали отвлекать внимание от мероприятия. Он принес свои извинения. Представитель Web Summit сообщил, что конференция в Португалии состоится в запланированные даты, а новый генеральный директор будет назначен "как можно скорее". Web Summit является IT-конференцией, которая зародилась в Дублине в 2009 году и превратилась в крупнейшую конференцию мира в этой сфере. В 2016 году эстафету по проведению конференции от Дублина перенял Лиссабон. Крупнейшая технологическая конференция в мире Web Summit объединяет руководителей, основателей и ведущих экспертов глобальных компаний, стартапов, влиятельных инвесторов для обмена идеями и предложениями в сфере IT-технологий.Ранее минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Палестинский минздрав в субботу днем сообщал о том, что число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231021/berbok-1904353138.html

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в мире, израиль, россия, португалия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году