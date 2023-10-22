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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 22.10.2023
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03:56 22.10.2023 (обновлено: 09:31 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/vzryvy-1904448165.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:56
2023-10-22T09:31
в мире
украина
днепропетровская область
днепропетровск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу."Днепр, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в публикации.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Зеркало недели": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".
Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.
"Днепр, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в публикации.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Работа ПВО в Киеве. - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Власти Украины заявили о воздушной тревоге в пяти областях
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В миреУкраинаДнепропетровская областьДнепропетровскВооруженные силы РФ
 
 
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