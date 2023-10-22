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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:56
2023-10-22T03:56
2023-10-22T09:31
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели".Ранее в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу."Днепр, местные паблики сообщают о взрыве", — говорится в публикации.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231022/trevoga-1904447927.html
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в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Зеркало недели": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв