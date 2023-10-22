https://ria.ru/20231022/vizy-1904463948.html

Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой

Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой - РИА Новости, 22.10.2023

Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой

Китай занял первое место по востребованности у иностранцев электронной визы, в тройке – Эстония и Индия, заявил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:06

2023-10-22T10:06

2023-10-22T10:06

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россия

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индия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Китай занял первое место по востребованности у иностранцев электронной визы, в тройке – Эстония и Индия, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. "В первую десятку стран по востребованности у иностранных граждан единой электронной визы вошли Китай (порядка 60% от общего количества оформленных электронных виз), Эстония, Индия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Кувейт, Литва, Иран", - сказал Климов. По словам дипломата, с 1 августа по 30 сентября 2023 года было оформлено свыше 70 тысяч электронных виз. Он также отметил, что в последнее время фиксируется заметный всплеск поездок в Россию из прибалтийских республик, количество туристических виз и электронных виз, оформленных их гражданам в период с 1 августа по 30 сентября, в сравнении с двумя предшествующими месяцами возросло на 4% для граждан Латвии, на 75% − для граждан Литвы, в 3,6 раза – для граждан Эстонии. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

https://ria.ru/20231022/kitay-1904458492.html

https://ria.ru/20231022/rost-1904450205.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, эстония, китай, индия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)