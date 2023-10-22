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Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой
Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой - РИА Новости, 22.10.2023
Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой
Китай занял первое место по востребованности у иностранцев электронной визы, в тройке – Эстония и Индия, заявил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:06
2023-10-22T10:06
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Китай занял первое место по востребованности у иностранцев электронной визы, в тройке – Эстония и Индия, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. "В первую десятку стран по востребованности у иностранных граждан единой электронной визы вошли Китай (порядка 60% от общего количества оформленных электронных виз), Эстония, Индия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Кувейт, Литва, Иран", - сказал Климов. По словам дипломата, с 1 августа по 30 сентября 2023 года было оформлено свыше 70 тысяч электронных виз. Он также отметил, что в последнее время фиксируется заметный всплеск поездок в Россию из прибалтийских республик, количество туристических виз и электронных виз, оформленных их гражданам в период с 1 августа по 30 сентября, в сравнении с двумя предшествующими месяцами возросло на 4% для граждан Латвии, на 75% − для граждан Литвы, в 3,6 раза – для граждан Эстонии. Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, россия, эстония, китай, индия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Эстония, Китай, Индия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Стало известно, жители каких стран чаще обращаются за электронной визой
МИД: граждане Китая, Эстонии и Индии чаще всех обращаются за электронной визой
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Китай занял первое место по востребованности у иностранцев электронной визы, в тройке – Эстония и Индия, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
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"В первую десятку стран по востребованности у иностранных граждан единой электронной визы вошли Китай (порядка 60% от общего количества оформленных электронных виз), Эстония, Индия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Латвия, Кувейт, Литва, Иран", - сказал Климов.
По словам дипломата, с 1 августа по 30 сентября 2023 года было оформлено свыше 70 тысяч электронных виз.
Он также отметил, что в последнее время фиксируется заметный всплеск поездок в Россию из прибалтийских республик, количество туристических виз и электронных виз, оформленных их гражданам в период с 1 августа по 30 сентября, в сравнении с двумя предшествующими месяцами возросло на 4% для граждан Латвии, на 75% − для граждан Литвы, в 3,6 раза – для граждан Эстонии.
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