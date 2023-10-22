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МИД рассказал о законопроекте о визовых сборах и льготах для жителей Европы - РИА Новости, 22.10.2023
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Туризм
 
09:10 22.10.2023 (обновлено: 10:10 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/vizy-1904457561.html
МИД рассказал о законопроекте о визовых сборах и льготах для жителей Европы
МИД рассказал о законопроекте о визовых сборах и льготах для жителей Европы - РИА Новости, 22.10.2023
МИД рассказал о законопроекте о визовых сборах и льготах для жителей Европы
Москва частично сохраняет льготы для посещения европейцами России, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:10
2023-10-22T10:10
туризм
россия
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евросоюз
новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Москва частично сохраняет льготы для посещения европейцами России, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.В сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли решение о приостановке соглашений с РФ о взаимных визовых упрощениях, исключив для всех категорий россиян весь комплекс визовых преференций, а также увеличив размер сбора за шенгенскую визу ‒ вырос до 80 евро вместо прежних 35 евро.Климов подтвердил, что МИД России подготовил законопроект, который предполагает повышение визовых сборов и отмену льгот, но отметил, что это касается не всех категорий граждан, и добавил, что РФ приведет ставки "в соответствие с размерами визовых сборов, установленных внутренним российским законодательством"."Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит - в отличие от европейцев - частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока действия таких виз", - сказал дипломат.По его словам, льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, иностранцам, близкие родственники которых, являясь также иностранными гражданами, проживают в России, водителям-дальнобойщикам и членам поездных бригад."Кроме того, к настоящему времени российское миграционное законодательство было модернизировано таким образом, чтобы упростить для иностранцев возможность посещения своих родственников в России. В первую очередь новый облегченный порядок направлен на проживающих за рубежом соотечественников", - сказал Климов.Он пояснил, что основанием для получения соответствующей частной визы теперь может являться приглашение от российского гражданина и документы, подтверждающие родство, а оформление разрешений в органах МВД России больше не требуется - виза является многократной и выдается на срок до года.По его словам, Россия открыта и гостеприимна для европейцев, что "подтверждается, в частности, сохранением для них предельно либеральных правил в визовой сфере".Дипломат добавил, что Москва не принимала каких-либо визовых решений для граждан стран Евросоюза после того, как в ЕС ограничили въезд автомобилей с российскими номерами.Читайте полный текст интервью Алексея Климова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html
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россия, москва, евросоюз, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Россия, Москва, Евросоюз, Новости - Туризм, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о законопроекте о визовых сборах и льготах для жителей Европы

МИД: Москва сохранит часть льгот для посещения европейцами России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Москва частично сохраняет льготы для посещения европейцами России, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
В сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли решение о приостановке соглашений с РФ о взаимных визовых упрощениях, исключив для всех категорий россиян весь комплекс визовых преференций, а также увеличив размер сбора за шенгенскую визу ‒ вырос до 80 евро вместо прежних 35 евро.
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Климов подтвердил, что МИД России подготовил законопроект, который предполагает повышение визовых сборов и отмену льгот, но отметил, что это касается не всех категорий граждан, и добавил, что РФ приведет ставки "в соответствие с размерами визовых сборов, установленных внутренним российским законодательством".
"Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит - в отличие от европейцев - частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений в части упрощенных процедур оформления виз и срока действия таких виз", - сказал дипломат.
По его словам, льготные условия будут и дальше применяться по отношению к предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, иностранцам, близкие родственники которых, являясь также иностранными гражданами, проживают в России, водителям-дальнобойщикам и членам поездных бригад.
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"Кроме того, к настоящему времени российское миграционное законодательство было модернизировано таким образом, чтобы упростить для иностранцев возможность посещения своих родственников в России. В первую очередь новый облегченный порядок направлен на проживающих за рубежом соотечественников", - сказал Климов.
Он пояснил, что основанием для получения соответствующей частной визы теперь может являться приглашение от российского гражданина и документы, подтверждающие родство, а оформление разрешений в органах МВД России больше не требуется - виза является многократной и выдается на срок до года.
По его словам, Россия открыта и гостеприимна для европейцев, что "подтверждается, в частности, сохранением для них предельно либеральных правил в визовой сфере".
Дипломат добавил, что Москва не принимала каких-либо визовых решений для граждан стран Евросоюза после того, как в ЕС ограничили въезд автомобилей с российскими номерами.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>
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