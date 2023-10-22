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"По всей линии фронта". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 22.10.2023 (обновлено: 16:44 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904507829.html
"По всей линии фронта". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"По всей линии фронта". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 22.10.2023
"По всей линии фронта". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Контрнаступление ВСУ не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:18
2023-10-22T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Контрнаступление ВСУ стало катастрофой для Украины, они не добились существенного прогресса где-либо по всей линии фронта, а Россия начала пробиваться вперед и освобождать территории, подконтрольные Киеву", — сказал он.По словам эксперта, в результате ВСУ несут огромные потери. При этом Джонсон предупреждает, что с приближением зимы положение украинцев только ухудшится, так как им будет сложнее скрывать свои позиции.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904485641.html
https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904497732.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Сергей Шойгу
"По всей линии фронта". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ провалилось по всей линии фронта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ не только не принесло значимых результатов, но и обернулось дальнейшим продвижением российских войск, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Контрнаступление ВСУ стало катастрофой для Украины, они не добились существенного прогресса где-либо по всей линии фронта, а Россия начала пробиваться вперед и освобождать территории, подконтрольные Киеву", — сказал он.
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13:35
По словам эксперта, в результате ВСУ несут огромные потери. При этом Джонсон предупреждает, что с приближением зимы положение украинцев только ухудшится, так как им будет сложнее скрывать свои позиции.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСергей Шойгу
 
 
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