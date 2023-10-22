https://ria.ru/20231022/udar-1904446769.html

Армия Израиля заявила об ударе по подземному комплексу мечети в Дженине

Армия Израиля заявила об ударе по подземному комплексу мечети в Дженине - РИА Новости, 22.10.2023

Армия Израиля заявила об ударе по подземному комплексу мечети в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, где находилась "террористическая ячейка", говорится в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T03:12

2023-10-22T03:12

2023-10-22T04:32

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, где находилась "террористическая ячейка", говорится в Telegram-канале военных."Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", которые готовили предстоящий теракт", — сообщается в заявлении.Израиль утверждает, что мечеть "использовалась террористами в качестве командного центра для планирования атак, а также в качестве базы для их осуществления".По информации Reuters, атака привела к гибели двух человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали почти 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году