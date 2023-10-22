https://ria.ru/20231022/udar-1904440303.html

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлы"

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 22.10.2023

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлы"

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения ливанского движения "Хезболла", сообщается в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T00:47

2023-10-22T00:47

2023-10-22T01:33

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

хезболла

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902001379_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_181ae81127e4e3501653bd17a55990b0.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения ливанского движения "Хезболла", сообщается в Telegram-канале военных."Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военной инфраструктуре и аппаратуре наблюдения "Хезболлы" в ответ на сегодняшние обстрелы израильской территории", — говорится в публикации.Там также уточнили, что ЦАХАЛ перехватил ракету, запущенную в сторону израильского беспилотника у границы с Ливаном, и нанес удар по месту, из которого она летела.Конфликт между Израилем и ХАМАСУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ ЦАХАЛ сообщил о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.По последним данным, в результате вторжения палестинских бойцов и обстрелов погибло более 1,3 тысячи граждан Израиля и других стран, среди них не менее двадцати россиян. В Газе жертвами ответных действий стали почти 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения.Как сообщил в субботу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 210 человек.

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хезболла, хамас, владимир путин