https://ria.ru/20231022/sud-1904560323.html

В Петербурге заключили под стражу фигурантов дела об избиении прохожих

В Петербурге заключили под стражу фигурантов дела об избиении прохожих - РИА Новости, 22.10.2023

В Петербурге заключили под стражу фигурантов дела об избиении прохожих

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих обвиняемых в хулиганстве, которые являются фигурантами дела об избиении прохожих треш-блогерами,... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T22:24

2023-10-22T22:24

2023-10-22T22:24

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу двоих обвиняемых в хулиганстве, которые являются фигурантами дела об избиении прохожих треш-блогерами, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (хулиганство) УК РФ", - сообщает пресс-служба судов. Второй обвиняемый является несовершеннолетним. Мера пресечения обоим избрана до 17 декабря. По версии следствия, 12 октября они с соучастниками у дома на Ленинском проспекте напали на прохожего и избили его. "Следствие просило суд обратить внимание, что действия вышеуказанных лиц фиксировались на камеру, после чего видео было размещено в интернете для создания напряжения населения Санкт-Петербурга по национальному признаку", - добавили в пресс-службе судов. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. В течение недели были задержаны шестеро молодых людей, возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в Московском и Красносельском районах города. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщила о задержании еще пяти последователей треш-блогеров, которые участвовали в создании медиа-контента для Telegram-канала. В пятницу четверых фигурантов дела Московский районный суд заключил под стражу до 17 декабря. Двое из них несовершеннолетние и подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Еще двое арестованных, по мнению следствия, публично высказывал призывы к применению насилия по национальному признаку и выкладывал в Telegram видеозаписи подобного содержания. Также ведется розыск зачинщика драк Турала Мамедова, который, по мнению правоохранительных органов, является основным фигурантом дела.

https://ria.ru/20230606/prigovor-1876521529.html

https://ria.ru/20230920/sud-1897451927.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, узбекистан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), telegram