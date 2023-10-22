https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html
Жителя Кемеровской области обвинили в убийстве шестимесячного сына
Жителя Кемеровской области обвинили в убийстве шестимесячного сына - РИА Новости, 22.10.2023
Жителя Кемеровской области обвинили в убийстве шестимесячного сына
Житель города Мыски Кемеровской области обвиняется в убийстве шестимесячного сына, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:57
2023-10-22T16:57
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КЕМЕРОВО, 22 окт- РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области обвиняется в убийстве шестимесячного сына, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Сообщение о госпитализации с травмами головы шестимесячного младенца поступило 20 октября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок умер. По данному факту следователи СУСК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти ребенка его 36-летнего отца. "Предварительно установлено, что 20 октября 2023 года фигурант, находясь у себя в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов города Мыски, нанес своему 6-месячному сыну множественные удары в область головы и тела. С полученными телесными повреждениями ребенка доставили в медицинское учреждение областного центра, где через непродолжительное время наступила его смерть. По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма", - сообщили в региональном СУСК. Фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении. По уголовному делу проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Кроме того, проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики (ст.293 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах и поставил ход следствия на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20221019/ranenie-1825063693.html
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происшествия, кемеровская область, россия, мыски, александр бастрыкин, дети, общество
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Мыски, Александр Бастрыкин, Дети, Общество
Жителя Кемеровской области обвинили в убийстве шестимесячного сына
СК: жителя Кемеровской области обвинили в убийстве своего шестимесячного сына
КЕМЕРОВО, 22 окт- РИА Новости.
Житель города Мыски Кемеровской области обвиняется в убийстве шестимесячного сына, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба
СУСК по региону.
Сообщение о госпитализации с травмами головы шестимесячного младенца поступило 20 октября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь ребенок умер.
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По данному факту следователи СУСК по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство малолетнего). В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти ребенка его 36-летнего отца.
"Предварительно установлено, что 20 октября 2023 года фигурант, находясь у себя в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов города Мыски, нанес своему 6-месячному сыну множественные удары в область головы и тела. С полученными телесными повреждениями ребенка доставили в медицинское учреждение областного центра, где через непродолжительное время наступила его смерть. По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась закрытая черепно-мозговая травма", - сообщили в региональном СУСК.
Фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.
По уголовному делу проводятся необходимые судебные экспертизы, устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Кроме того, проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики (ст.293 УК РФ).
Глава СКР Александр Бастрыкин
затребовал у руководителя СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах и поставил ход следствия на контроль в центральном аппарате ведомства.
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