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В МИД отметили рост числа туристов из Европы - РИА Новости, 22.10.2023
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Туризм
 
05:50 22.10.2023 (обновлено: 10:16 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/rost-1904450205.html
В МИД отметили рост числа туристов из Европы
В МИД отметили рост числа туристов из Европы - РИА Новости, 22.10.2023
В МИД отметили рост числа туристов из Европы
Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 процентов больше виз, чем за тот же период 2022-го, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:50
2023-10-22T10:16
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европа
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 процентов больше виз, чем за тот же период 2022-го, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.&quot;С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на десять процентов, при этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов&quot;, — сказал он.Тем не менее, по словам дипломата, эти показатели пока далеки от данных 2019 года, когда за тот же период европейцам выдали 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических. Читайте интервью полностью &gt;&gt;
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новости - туризм, россия, европа
Новости - Туризм, Россия, Европа, Туризм
В МИД отметили рост числа туристов из Европы

МИД России: выдача туристических виз европейцам выросла на 57%

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 процентов больше виз, чем за тот же период 2022-го, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
«

"С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на десять процентов, при этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов", — сказал он.

Тем не менее, по словам дипломата, эти показатели пока далеки от данных 2019 года, когда за тот же период европейцам выдали 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических.
Читайте интервью полностью >>
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