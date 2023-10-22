https://ria.ru/20231022/rost-1904450205.html
В МИД отметили рост числа туристов из Европы
В МИД отметили рост числа туристов из Европы - РИА Новости, 22.10.2023
В МИД отметили рост числа туристов из Европы
Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 процентов больше виз, чем за тот же период 2022-го, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:50
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 процентов больше виз, чем за тот же период 2022-го, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов."С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на десять процентов, при этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов", — сказал он.Тем не менее, по словам дипломата, эти показатели пока далеки от данных 2019 года, когда за тот же период европейцам выдали 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических. Читайте интервью полностью >>
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новости - туризм, россия, европа
Новости - Туризм, Россия, Европа, Туризм
В МИД отметили рост числа туристов из Европы
МИД России: выдача туристических виз европейцам выросла на 57%
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия за первые девять месяцев этого года выдала в странах Европы на 57 процентов больше виз, чем за тот же период 2022-го, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
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"С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на десять процентов, при этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов", — сказал он.
Тем не менее, по словам дипломата, эти показатели пока далеки от данных 2019 года, когда за тот же период европейцам выдали 1,645 миллиона виз, из них 1,112 миллиона — туристических.
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