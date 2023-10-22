https://ria.ru/20231022/pasport-1904450940.html

В МИД заявили о трудности оформления российского паспорта за границей

В МИД заявили о трудности оформления российского паспорта за границей - РИА Новости, 22.10.2023

В МИД заявили о трудности оформления российского паспорта за границей

Оформление внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T06:43

2023-10-22T06:43

2023-10-22T10:10

россия

татьяна москалькова

в мире

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Оформление внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за рубежом труднореализуемо, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов."По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически", - сказал он.В конце марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что соотечественникам следовало бы предоставить возможность получать российские паспорта в зарубежных представительствах. Она отметила, что сейчас, согласно российскому законодательству, если человек постоянно проживает за рубежом и ему надо получить паспорт, для этого необходимо приехать в Россию и оформить документ.Читайте полный текст интервью Алексея Климова >>

https://ria.ru/20231006/pasport-1901081266.html

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россия, татьяна москалькова, в мире