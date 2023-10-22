https://ria.ru/20231022/more-1904472793.html

Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море

Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море - РИА Новости, 22.10.2023

Филиппины обвинили Китай в столкновении судов в Южно-Китайском море

Филиппины возложили на Китай вину за столкновение судов в спорных водах в Южно-Китайском море у мелководья в группе островов Спратли (китайское название -... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:41

2023-10-22T11:41

2023-10-22T11:41

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Филиппины возложили на Китай вину за столкновение судов в спорных водах в Южно-Китайском море у мелководья в группе островов Спратли (китайское название - Наньша), сообщило на сайте Филиппинское агентство новостей. Ранее в соцсети WeChat китайская морская полиция сообщила, что Филиппины, проигнорировав неоднократные предупреждения китайской стороны, послали два транспортных корабля и два корабля береговой охраны для "самовольного вторжения в акваторию возле рифа Жэньай китайских островов Наньша". Отмечается, что филиппинские суда проигнорировали предупреждения и "небезопасным образом осуществили сближение на опасное расстояние" с китайским судном, что привело к легкому столкновению. Ответственность за столкновение судов Китай возложил на Филиппины. По данным Филиппинского агентства новостей, оперативная целевая группа Западно-Филиппинского моря (филиппинское название Южно-Китайского моря) обвинила Китай в "опасных маневрах, блокирующих путь" филиппинского судна Unaiza May-2, что, как утверждается, и привело к столкновению. Вместе с тем не сообщается, получило ли судно какие-либо повреждения. Столкновение с китайским сторожевым катером CCGV 5203 произошло в воскресенье примерно в 6 утра по местному времени (около 1 часа ночи с субботы на воскресенье мск). Чартерные суда используются по контракту военно-морскими силами Филиппин для доставки снабжения и транспортировки при ротации военнослужащих на ржавеющий военный танкер Sierra Madre, оставленный на мели у островов Спратли в 90-е годы в спорных с Китаем водах. Из-за столкновения миссию по тыловому обеспечению находящихся в спорных водах филиппинских военно-морских сил завершило другое судно Unaiza May-1, отмечает сайт газеты Manila Times. Кроме того, еще один китайский сторожевой катер, как сообщает телеканал ABS-CBN, "натолкнулся" на патрульный катер Филиппин Cabra в 6,4 морских мили к северу от Аюнгинского мелководья (китайское название Женьай), на котором находится старое судно Sierra Madre. По сообщениям ABS-CBN, посольства США и Канады осудили действия Китая в отношении филиппинских судов.

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

https://ria.ru/20231020/indiya-1904117984.html

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